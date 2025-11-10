Una app y una web para conocer el estado del tráfico y de los aparcamientos en tiempo real de Alicante

¿Hay alguna incidencia de última hora que impide circular por el trayecto previsto? ¿Hay anunciada una manifestación o un evento festivo en el centro de Alicante que me obligará a cambiar el recorrido? ¿En qué aparcamiento habrá más plazas libres: en Alfonso el Sabio o en la Montañeta? Estas y otras muchas preguntas van a tener respuesta inmediata sin necesidad de desplazarse hasta el lugar en cuestión, y con avisos personalizados para quienes acepten esta opción. El Ayuntamiento de Alicante ultima una página web y una app para teléfonos móviles que permitirá conocer en tiempo real la incidencia del tráfico y la situación de los aparcamientos, además de otras cuestiones como mediciones medioambientales.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció este lunes que las herramientas se presentarán oficialmente en los próximos días, aunque ya han estado al acceso de los ciudadanos aunque sin todos los servicios en marcha. Se trata de una de las aplicaciones incluidas en el proyecto "Alicante se mueve", una iniciativa que se remonta a la etapa del tripartito de izquierdas (el convenio con el ministerio se firmó hace ahora nueve años) y que está a punto de estar operativo en su totalidad.

Es una herramienta al servicio de los ciudadanos que nos permitirá analizar en tiempo real los flujos de tráfico, la evolución y frecuencias del transporte público y la disponibilidad de aparcamiento en la ciudad Luis Barcala — Alcalde de Alicante

“Esta nueva aplicación desarrollada conjuntamente por el Ayuntamiento y red.es del ministerio [de Asuntos Tecnológicos y Transformación Digital ] es una herramienta al servicio de los ciudadanos que nos permitirá analizar en tiempo real los flujos de tráfico, la evolución y frecuencias del transporte público y la disponibilidad de aparcamiento en la ciudad”, ha explicado Barcala, quien ha añadido: "Es una iniciativa novedosa, basada en tecnologías inteligentes, que ayudará a los alicantinos y visitantes a tomar decisiones sobre sus desplazamientos y ayudará al Ayuntamiento a mejorar la movilidad”.

Ya lleva tiempo en marcha el principal objetivo del proyecto, la recopilación de datos provenientes de las matrículas de los vehículos que circulan por la ciudad, totalmente anonimizadas, que permitirá mejorar la movilidad, elaborando patrones de movilidad en función de la procedencia de los vehículos, del día y hora de la semana y del momento del año. También facilitará la toma de decisiones a la hora de la regulación de los semáforos, con datos que avalen o rechacen los cambios implementados.

iImagen de la app para Android, ya disponible / informacion

El Ayuntamiento, tanto con la web como con la app, busca facilitar a los ciudadanos datos básicos para una mejor movilidad por la capital alicantina, aunque sin aspirar a "rivalizar" con las aplicaciones clásicas para conocer las mejores rutas. Con la nueva app y la página web también será posible ver imágenes captadas por cámaras instaladas en espacios públicos de la ciudad, aunque con una resolución reducida para que no se visualicen las matrículas ni tampoco se identifique a las personas. También está previsto incluir las imágenes de las cámaras de la DGT, para así ofrecer un producto más integral.

El proyecto local tiene su base en las aproximadamente 120 cámaras blancas situadas en los entornos de los semáforos, con tecnología StarLight de dos megapíxeles, iluminación infrarroja, protección perimetral inteligente, posicionador horizontal de 360° continuos, zoom óptico y un peso de 3,6 kilos, que se instalaron hace cuatro años en las principales vías para "la captura de datos con la finalidad de la digitalización de la ordenación y gestión del tráfico". Unos dispositivos, eso sí, que no ejercen como radares para el control de velocidad, como han insistido desde el primer momento desde el Ayuntamiento de Alicante.

Proyecto de largo recorrido

La iniciativa echó a rodar en octubre de 2015, cuando la Junta de Gobierno local, con el tripartito al frente del Ayuntamiento, aprobó “Alicante se mueve”, autorizándose su presentación para participar en la convocatoria de concesión de ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes, convocada, por la entidad pública empresarial Red.es.

En agosto de 2016, Red.es resolvió la convocatoria de ayudas, seleccionando como beneficiario, en primer lugar, al Ayuntamiento de Alicante, por cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras de esa convocatoria, con un importe subvencionable de dos millones novecientos cuarenta y dos mil ciento diez euros con cincuenta y nueve céntimos (2.942.110,59 euros).

Cámaras blancas instaladas en semáforos de Alicante / HECTOR FUENTES

La iniciativa tiene como principal objetivo "implementar un sistema global a nivel de ciudad, que permita de forma práctica y efectiva disponer de información estratégica sobre todos los aspectos que puedan afectar a la movilidad, extrayendo indicadores sectoriales para ser utilizados por terceros y que se centren principalmente en la consecución de beneficios directos para la ciudad". Así se buscaba que esa información estratégica "se convierta en una herramienta dinamizadora para todos los sectores que la utilicen".

Los plazos de ejecución fueron aumentando con el paso del tiempo. En la reunión de la Comisión de Seguimiento de octubre de 2017, se acordó ampliar el plazo de la vigencia temporal del convenio entre las partes, hasta el 31 de diciembre de 2019. Para plasmar el acuerdo indicado, se suscribió en fecha 5 de febrero de 2019, una adenda al convenio, en la que se acordaba ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objeto de posibilitar la ejecución, en plazo, de las actuaciones que se derivan del mismo y, con ello, la implantación de la totalidad de las actuaciones recogidas en la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Alicante a la convocatoria de Ciudades Inteligentes.

Desde marzo de 2020, y al margen de las limitaciones que supuso la declaración del Estado de Alarma por la pandemia, se fueron celebrando reuniones entre representantes de Red.es, la UTE adjudicataria y técnicos municipales para abordar las actuaciones necesarias a realizar, para el desarrollo de cada uno de los componentes integrados dentro del marco del contrato de desarrollo de la iniciativa “Alicante se mueve”.

Seis elementos

Según subrayan desde el Ayuntamiento, el proyecto de "Alicante se mueve" se estructura en torno a seis componentes tecnológicos interrelacionados. El primero es la implantación de un sistema de vigilancia del tráfico mediante cámaras CCTV distribuidas por puntos clave de la ciudad. El segundo componente es el desarrollo de un sistema de videopantalla, una infraestructura visual centralizada que permite el control y la monitorización de la movilidad desde un único centro de operaciones.

El tercer componente es la puesta en marcha de una solución de analítica avanzada, orientada a la explotación de datos de movilidad en tiempo real. Esta solución permitirá al Ayuntamiento aplicar técnicas de inteligencia de negocio y análisis avanzado (descriptivo, predictivo y prescriptivo), reforzando así la capacidad de anticipación y planificación estratégica en materia de tráfico, transporte y sostenibilidad urbana.

El cuarto componente incluye la creación de un portal web y una aplicación móvil orientados a informar a la ciudadanía sobre el estado del tráfico, alternativas de transporte, incidencias y recursos urbanos disponibles. El quinto componente contempla la ampliación del equipamiento tecnológico necesario para garantizar la operatividad del sistema, y el sexto recoge la ejecución de las obras civiles necesarias para desplegar las infraestructuras de soporte.