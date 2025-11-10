Así puede ayudar la IA a los hosteleros de Alicante

Es un tren que no se puede dejar escapar. Es la conclusión a la que llegan los expertos en inteligencia artificial (IA) que han participado este lunes en la jornada “Inteligencia Artificial para tu restaurante”, organizado por la Asociación Restaurantes Alicante (ARA) y por la Concejalía de Comercio y Hostelería, liderada por Lidia López (PP). La intención del acto, celebrado en el Hotel Hospes Amérigo, ha sido concienciar a un sector tan determinante en Alicante sobre la importancia de las herramientas que proporciona la IA, a día de hoy poco conocidas y, sobre todo, muy mejorables. Pese a ello, según estudiosos como Lasse Rouhiainen, “en unos años será difícil encontrar restaurantes que no la utilicen”.

La IA está llamada a convertirse en una herramienta de uso diario en el mundo de las empresas. El predominio de la hostelería en Alicante ha condicionado la orientación del acto, donde los restauradores han escuchado las ventajas de esta herramienta y algunos consejos para utilizarla correctamente. Rouhianen, experto internacional en tecnologías emergentes, matizaba que con la IA “se hará lo de siempre, pero con mucha más rapidez”, un hecho que “permitirá innovar para aumentar los resultados” y cambiará cuestiones estructurales como la optimización de turnos y recursos, la reducción de residuos, el control de costes o la automatización de tareas administrativas rutinarias.

También abrirá la puerta a las “decisiones inteligentes” a través de usos de datos de ventas y clientes, de previsión de demanda y de informes y de dibujar “escenarios a nivel de cadena para apoyar la toma de decisiones”. El cambio de uso respecto a otras herramientas digitalizadas utilizadas hasta ahora será, según el experto finlandés, que los usuarios preguntarán a la IA en lugar de buscar en navegadores y aplicaciones. Eso obliga a los usuarios a interactuar con la IA para “entrenarla”, dedicando un mínimo de siete minutos al día para adquirir el hábito y para que la herramienta conozca la empresa con la finalidad de acertar en sus aportaciones.

Ejemplo práctico

Otro de los participantes en el acto ha sido Aris San Juan, consultor en dirección y gestión para la hostelería, que ha coincidido en el buen resultado de la IA “si se le sabe preguntar correctamente”. Según su explicación, “la IA optimiza la cocina, la sala, la gestión de compras, la del personal y la sostenibilidad” en un sector, el de la hostelería, que sufre una “alta presión de costes” y una “habitual falta de personal”.

San Juan ha insistido, como sus otros compañeros, en que esta herramienta no está concebida para substituir trabajadores, sino para “liberarlos y que se centren en cuestiones como la hospitalidad y la creatividad”. De esta manera, tal como resumía, “la IA humaniza, porque saca la parte más bonita del ser humano”

Un ejemplo práctico en este aspecto, según San Juan, es la ayuda de la herramienta a los restaurantes a través de la calendarización y de la organización. La llegada de cruceristas a Alicante, recurrente en temporada alta, “puede causar problemas a los restaurantes, que se ven con problemas si de repente reciben más clientes de los previstos”. En este aspecto, “si un hostelero se organiza con la IA, la herramienta puede ayudarle en las previsiones” a través de la calendarización y de otras contribuciones como la capacidad de organizar las vacaciones para que el diseño de turnos sea lo más eficiente posible.

El acto "Inteligencia Artificial para tu restaurante", celebrado en el Hotel Hospes Amerigo de Alicante. / INFORMACIÓN

Esta planificación predictiva se suma a otras posibilidades como controles de calidad en cocina, automatización de procesos de control, optimizar menús con en análisis de los platos más vendidos, el seguimiento de los incrementos de los costes, los ingredientes locales disponibles o incluso las tendencias hosteleras y turísticas a nivel mundial, dado que la IA es una herramienta con 800 millones de usuarios en todo el mundo.

También ha participado en esta jornada Juan Carlos Requena, que ha acudido a la mesa como experto en transformación y cambio organizacional y ha analizado las resistencias de las personas en estos procesos de cambio y los miedos ante el futuro o la substitución laboral. “La gente debe perder el miedo”, ha afirmado ante estas dudas. Previamente a estas palabras el moderador del acto, Óscar Carrión, ha hecho referencia a este asunto recordando que "se pensó que las calculadoras y el Excel quitarían puestos de trabajo, y hoy son herramientas imprescindibles".

La intención de la jornada, según Gabriela Córdoba, presidenta de ARA, es “aprovechar las subvenciones municipales para que el sector esté a la vanguardia” en una ciudad en la que “la gastronomía brilla”. Por eso, “aplicaciones que sirven para mejorar idiomas y hacer estudios dentro de los negocios, mejorar stock, compras y almacenaje, así como la parte humana para atender al cliente”, resultan necesarias en el sector. Córdoba ha pronosticado que la de este lunes “será la primera de muchas jornadas que vendrán”.

Por último, la concejala Lidia López ha propuesto “trabajar con la IA sin deshumanizar el sector para que no pierda su esencia”, y ha señalado la necesidad de “evolucionar constantemente en un sector tan cambiante con tecnologías que avanzan a pasos agigantados”.