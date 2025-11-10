Barcala sobre el relevo de Mazón: "No voy a entrar en nombres, la dirección nacional tiene ese trabajo"

Una semana después de que Carlos Mazón formalizara su dimisión como presidente de la Generalitat, el escenario político sigue abierto en el PP. La formación continúa en sus labores de designar a su sustituto para Mazón, aunque cuenta con un nombre favorito: Juanfran Pérez Llorca. En ese contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha optado este lunes por la cautela y ha evitado pronunciarse sobre los posibles candidatos.

"Eso es responsabilidad de la dirección del partido. El partido está llevando a cabo todos los contactos que sean necesarios y nosotros esperando a que con la mayor rapidez se despejen todas las incógnitas y a seguir trabajando, que esa es nuestra responsabilidad", ha señalado Barcala tras un acto en el que se ha presentado un informe de la Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante.

“Nada puede paralizarse por ningún proceso de ningún tipo, y nosotros colaborando como ayuntamiento con el Consell y la Generalitat Valenciana. Yo no voy a entrar en valoraciones sobre nombres porque no me corresponde, la dirección nacional es quien tiene ese trabajo”, ha recalcado Barcala quien ha indicado que la prioridad de su partido es "seguir trabajando en la reconstrucción, esa es nuestra prioridad absoluta".

Pérez Llorca, en el centro de las miradas

La dimisión de Mazón la pasada semana como presidente de la Generalitat ha abierto un proceso de sucesión en el que la dirección nacional del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, debe proponer un nombre que cuente con el respaldo del grupo parlamentario y con el voto favorable de Vox, imprescindible para garantizar la mayoría. En medio de esta situación, Juanfran Pérez Llorca, síndic del PPCV en las Cortes y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, se ha convertido en el nombre que más suena para ocupar el puesto que deja Mazón.

Este lunes regresó a la reunión de síndics en las Cortes tras ausentarse la semana pasada, cuando ya se le situaba como favorito. “Mi posición no es fácil. No puedo engañar, mi nombre está sobre la mesa”, admitió ante los periodistas tras la reunión. Pese a ello, Pérez Llorca aseguró que nadie de la dirección nacional del PP le ha propuesto nada oficialmente. “Cuando eso se plantee, lo pensaré y lo decidiré”, apuntó, apelando a la prudencia. Su papel no es solo como candidatable, sino como una pieza clave en el engranaje del PPCV del que es secretario general, jefe de la sala de máquinas de la dirección regional a la que le ha quitado la responsabilidad de elegir al presidenciable, voto de Vox mediante.

Mientras tanto, Vox mantiene su postura: no habrá negociación hasta que el PP proponga un candidato concreto. Así lo ha reiterado su portavoz en las Cortes, José María Llanos, recordando que el partido de Santiago Abascal ya trasladó a los populares que es necesario un interlocutor definido para iniciar las conversaciones formales. “No hay negociación hasta que nos presenten un candidato con quien realizarla”, afirmó.

"Prudencia y discreción"

En esa primera fase, cuyo plazo vence el próximo 19 de noviembre, todos los focos apuntan a Pérez Llorca quien no aleja esta posibilidad aunque evita confirmarse como tal. En este sentido, en sus primeras declaraciones desde que saliera su nombre a la palestra, el síndic del PP ha asegurado que la decisión la ha de tomar la dirección nacional, es decir, Feijóo, con quien ha dicho que ha hablado, señalando que hay "fluidez" y "buen trato", pero que nadie le había comunicado que debía ser él el candidato a sustituir a Mazón.

He ahí la sensación de sorpresa. Ha pasado una semana desde que Mazón anunciara su dimisión y queda otra semana y media para que el PP tenga que plasmar el nombre de su aspirante que sigue sin concretarse. "Es una cuestión que debería preguntar dirección nacional a qué se debe", ha indicado el dirigente de los 'populares' valencianos, también alcalde de Finestrat, hecho por el que ha pedido "prudencia" y "discreción" sin quitarse la posibilidad de aceptar si se lo proponen. "Cuando eso se plantee, lo pensaré y lo decidiré", ha indicado.

Entre las dudas y los silencios del PP en torno al nombre del sustituto de Mazón se cuela la presión de Vox. Las exigencias programáticas están meridianamente claras a falta de plasmarlas con el presidenciable, remarcando que hay "varios PP", en referencia a los diferentes comportamientos de los distintos barones del PP. Entre estos, con el que más sintonía ha habido ha sido con Mazón lo que, según ha indicado Llanos, si fuera alguien de su círculo "será más fácil dar estabilidad".