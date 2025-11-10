La banda sonora de nuestras vidas hecha calendario en Alicante

La música y los grupos musicales que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas es el hilo conductor del calendario solidario 2026 de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante (Adacea Alicante), que se ha presentado este lunes en el Palacio de la Diputación de Alicante. Se trata de un proyecto ya consolidado que une creatividad, sensibilización y apoyo a las personas con daño cerebral adquirido, cargado de emoción y recuerdos en alusión al ritmo, la energía y la capacidad de superación de las personas afectadas.

El daño cerebral adquirido es la principal causa de discapacidad permanente en España, con 52.500 personas afectadas en la Comunidad Valenciana, y unas 20.000 en la provincia, como consecuencia de haber sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral.

Una asociación enseña a hablar o escribir a person / TONY SEVILLA

Diputación

Durante el acto han intervenido y acompañado a la entidad diversas autoridades institucionales, entre ellas la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano Palomares, y el director territorial de Sanidad, Francisco José Ponce Lorenzo, quienes han mostrado su apoyo a la labor que realiza la asociación en la provincia. Adacea ha agradecido expresamente a la Diputación de Alicante por acoger un año más la presentación en un espacio emblemático para la sociedad alicantina.

El calendario solidario 2026 de Adacea es el resultado del trabajo conjunto de personas usuarias, familias, profesionales y voluntariado, y forma parte del compromiso de la asociación con la visibilidad del daño cerebral adquirido. Además, supone una vía fundamental de financiación para mantener los programas de rehabilitación, apoyo emocional, inserción sociolaboral, atención infantil y sensibilización que la entidad desarrolla cada día.

Profesionales

Adacea Alicante atiende actualmente a más de 470 personas asociadas y cuenta con un equipo de más de 30 profesionales, así como con un creciente número de personas voluntarias. Desde hace más de dos décadas, la asociación acompaña a personas que han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral u otras causas que derivan en daño cerebral adquirido, ayudándoles a reconstruir su proyecto de vida.

La asociación agradece a todas las personas, empresas e instituciones que han colaborado en esta edición del calendario su apoyo y compromiso. Su implicación permite que la entidad siga creciendo y ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesitan.

Cómo conseguirlo

El calendario ya está disponible y puede adquirirse a través de la asociación, con el objetivo de seguir recaudando fondos y ampliando el alcance de sus programas.

Adacea ofrece atención integral, rehabilitación, apoyo social, programas de inserción laboral y comunitaria; y recientemente celebró, coincidiendo con el día nacional del daño cerebral adquirido, una jornada de sensibilización con mesas informativas en Alicante, Elche y San Vicente del Raspeig, y la lectura pública de un manifiesto.