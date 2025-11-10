La crisis de la vivienda llega al belén del "hall" Ayuntamiento

El trasiego de piezas y elementos decorativos propios del Belén vuelve a llenar el "hall" del Ayuntamiento de Alicante. Pero este año, el mensaje que encierra el Nacimiento va más allá de lo puramente religioso: la escena bíblica se convierte en un espejo de uno de los mayores problemas sociales de la actualidad, la crisis de la vivienda. "¿Dónde se refugió la Sagrada Familia? En un pesebre", recuerda Alejandro Cánovas, presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, que desde febrero trabaja junto a su equipo en las escenas que desde este lunes comienzan a tomar forma tanto en el "hall" del consistorio como en la plaza de la Montañeta.

El Belén del Ayuntamiento, titulado "Ha nacido el Mesías", es el eje central de la propuesta de este año. Su regreso al vestíbulo municipal, tras un año de ausencia debido a las obras de emergencia por la caída de un cascote de grandes dimensiones en la torre del reloj, simboliza también una vuelta a la normalidad. La pasada Navidad, el nacimiento tuvo que trasladarse a la plaza Séneca, una decisión que alteró los planes de los belenistas, que entonces trabajaron contrarreloj para levantarlo en un nuevo emplazamiento. Este año, la Sagrada Familia ha vuelto al lugar que le pertenece, con un mensaje cargado de compromiso social.

Un belén bíblico con mensaje social

El montaje en el "hall" del Ayuntamiento se desarrolla sobre una escenografía profunda y figuras que alcanzan los 60 centímetros en primer plano, reduciéndose hasta los 30 centímetros en el fondo para crear una perspectiva realista. Pero lo que más llama la atención no es su tamaño, sino su contenido simbólico. Inspirado en el Año Jubilar de la Esperanza, conmemorativo de los 2025 años del nacimiento de Jesús, el belén recrea un pueblo de Belén con calles, viviendas y un pesebre donde se refugia la Sagrada Familia.

Entre las escenas, destaca una particularmente significativa: la Virgen María y José en busca de alojamiento. "Este año pensamos mucho en el mensaje", explica Cánovas. "Cada belén tiene su significado, y este, que se muestra en el Ayuntamiento, debía hablar de lo que preocupa a la gente. Uno de los principales problemas de los españoles es la falta de vivienda, y también la Sagrada Familia vivió esa incertidumbre".

Durante ocho meses, el equipo de la Asociación de Belenistas ha trabajado en cada detalle de este Nacimiento que une lo artístico con lo social. El resultado, de unos cuatro metros de ancho por cinco de fondo, pretende hacer reflexionar a los visitantes. Para los belenistas, más allá de la técnica o del tamaño, lo esencial sigue siendo el mensaje. "Lo importante es que el belén sea el reflejo de la auténtica Navidad", resume Cánovas.

Cuatro escenas en la Montañeta

Junto al Belén del "hall" Ayuntamiento, la Asociación de Belenistas ha preparado también el Belén de la plaza de la Montañeta, compuesto por cuatro escenas que combinan lo bíblico y lo popular. Dos de ellas recrean pasajes bíblicos, como la caravana de los Reyes Magos por Jerusalén o el anuncio a los pastores, mientras que las otras dos se inspiran en la vida cotidiana de los pueblos españoles, con construcciones reconocibles y guiños a la arquitectura tradicional.

"Hay muchísimas cosas que ver: un mercado inspirado en los zocos bíblicos, el interior de un palacio donde los Magos preguntan por el recién nacido… Es un recorrido muy completo", detalla Cánovas. Las figuras, de unos 20 centímetros, permiten mayor dinamismo y detalle en un espacio al aire libre que ya es símbolo de la navidad.

Inauguración de los nacimientos

El belén de la Montañeta será el primero en inaugurarse, el miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas, acompañado por la actuación de un coro y la celebración de la Noche del Belén, una iniciativa que busca acercar el belenismo a los ciudadanos con degustaciones de dulces navideños y actividades entre las 19.30 y las 22.00 horas. Un día después, el jueves 27 a las 19.00 horas, se celebrará la inauguración oficial del belén del "hall" Ayuntamiento, con la actuación del coro del colegio de las Josefinas.

Ambos montajes formarán parte de las Visitas Guiadas a los Belenes organizadas por la Asociación de Belenistas, previstas para los días 16 y 18 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, en el vestíbulo del Ayuntamiento.

Además, diciembre estará repleto de inauguraciones belenísticas en distintos puntos de la ciudad: el belén de la Conselleria de Innovación, en la plaza Gabriel Miró (1 de diciembre); el de Gran Vía (2 de diciembre); el de la Diputación de Alicante (3 de diciembre) y el de Adif (4 de diciembre), todos acompañados por actuaciones corales que anuncian la llegada de la Navidad.