Los estudiantes de la escuela de arte de Alicante salen a la calle: "Esto es una ruina, esto no es un centro"

Los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) se han resistido a entrar a clase este lunes, tras cuatro semanas con las instalaciones cerradas por una plaga de pulgas. Pese a la apertura de las instalaciones educativas, más de un centenar de alumnos y de profesores han protestado a primera hora a las puertas del edificio educativo. "Esto es una ruina, esto no es un centro", han gritado con pancartas, al tiempo que han precintado la entrada a la escuela.

Horas más tarde, una representación del alumnado se ha sumado a la concentración del profesorado experto de Formación Profesional (FP), que sigue de huelga indefinida, frente a la Dirección Territorial de Educación para reclamar unas instalaciones dignas.

El deterioro que sufre el inmueble ha llevado a los estudiantes y a los profesores a unirse en una plataforma "nueva Easda ya", con la que han puesto de manifiesto que trabajan con "condiciones precarias e insalubres desde hace décadas" y han acusado a la Conselleria de Educación y al ISEACV Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) de haber omitido "de manera reiterada y constante su deber de garantizar la seguridad laboral y las condiciones seguras y adecuadas de los estudiantes".

Alumnas de la Easda con pancartas en la protesta de este lunes / INFORMACIÓN

La comunidad educativa ha denunciado que centro en el que están alojados desde hace más de treinta años "presenta graves carencias en cuanto a salubridad y seguridad" y aseguran que durante diez años y por medio de diferentes mecanismos, la Easda ha evidenciado ante la conselleria y el Ayuntamiento "la peligrosidad de las instalaciones, su condición de ruina técnica y el mal estado del terreno circundante, solicitando una nueva ubicación". Prueba de ello son las basuras y jeringuillas que los propios alumnos han enseñado este lunes en los alrededores del centro.

Asimismo, alertan de que la falta de soluciones y de atención a las necesidades mínimas de este centro educativo "ha desembocado en un problema de salud para nuestra comunidad, lo cual consideramos que es una actitud negligente por parte de la Administración". Tras los últimos acontecimientos, el profesorado y alumnado ha exigido la reubicación en un centro que cumpla con" las exigencias higiénicas, funcionales y normativas adecuadas".

Una década de quejas

Poco o nada ha cambiado la imagen que hace una década ilustraba la campaña "Easda en ruinas", con la que sus alumnos hicieron presión para reclamar a la Conselleria de Educación que sustituyera el inmueble antiguo, que es el que se encuentra más deteriorado, por uno de nueva construcción o el traslado a otra ubicación en la ciudad.

Desde entonces, han sido diferentes los escenarios que se les ha planteado para su traslado, desde Benalúa, a la biblioteca Azorín en el Postiguet, pero todo sigue igual, incluso peor, por el transcurso de los años y el deterioro del inmueble, según usuarios de este centro de referencia en la enseñanza de grados universitarios y de posgrado alicantino.

Una pancarta colgada en la Easda que denuncia el estado de ruina del edificio / INFORMACIÓN

Entonces, sus estudiantes recogieron firmas y presentaron una carta a la conselleria denunciando entre otras cuestiones los «desoladores» alrededores del centro «junto a un descampado lleno de suciedad y basura». Afirmaron, apoyándose en imágenes, que los muros y paredes están desconchados, los pavimentos llenos de socavones y los edificios están llenos de grietas «cada vez más grandes y sin solución»

La misma estampa se reproduce diez años después, según usuarios de la escuela, que aseguran que las grietas se han multiplicado, lo que lleva a poner folios a los alumnos para que no pase el frío, que siguen sin ascensores, por lo que el acceso a personas con movilidad reducida es una misión imposible, y que han sufrido varias plagas de gusanos.