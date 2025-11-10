«Menjars de la Terra» selecciona los cinco restaurantes que representarán al Baix Vinalopó en la muestra culinaria

Dicen que todo lo bueno se acaba, y aunque «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas más populares de la provincia, preparan ya la última etapa de una brillante temporada, seguro que las próximas serán también inolvidables. La organización de la muestra culinaria ha seleccionado ya los cinco restaurantes que representarán la gastronomía de una comarca rica en diversidad y matices: el Baix Vinalopó. Las fechas están ya a la vuelta de la esquina, del 24 al 28 de noviembre.

Atrás habrán quedado jornadas para el recuerdo en Vega Baja, con la alcachofa como protagonista indiscutible; las Marinas, con el Níspero de Callosa d’en Sarrià en todos y cada uno de los menús; la Montaña, con la Cereza de la Montaña de Alicante como producto estrella; el Medio y Alto Vinalopó, con la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó como hilo conductor; y l’Alacantí, con el Turrón de Jijona y Alicante dando un sabor inconfundible a los platos.

Las fechas de "Menjars de la Terra" están ya a la vuelta de la esquina, del 24 al 28 de noviembre. / ADOLFO GOSALVEZ

Granada Mollar de Elche

Ahora le llega el turno a otro producto emblemático y con Denominación de Origen Protegida de la provincia, la Granada Mollar de Elche, que reinará durante una semana en los cinco restaurantes que homenajearán esta fruta incomparable: La Taula, en el Hotel Port Jardín Milenio de Elche, Estrella de África de Crevillent, Nuestra Barra de Torrellano, Vaig a Dite de Santa Pola y Nou Arcos de Arenales del Sol.

El establecimiento seleccionado para dar el pistoletazo de salida a estos cinco días de placeres gastronómicos será La Taula, el lunes 24 de noviembre. La Taula es el restaurante del Hotel Port Jardín Milenio, en pleno Palmeral de Elche. Un espacio sereno donde la tradición local dialoga con la vanguardia culinaria. Su cocina honra la raíz ilicitana y su entorno con producto de kilómetro 0. Brasas, fondos y reducciones aportan profundidad y matices de fuego.

El martes 25 de noviembre será el turno del restaurante Estrella de África, en Crevillent. Hablamos de un negocio familiar que basa su oferta en la cocina tradicional que trabaja muy bien las carnes a la brasa y con una especialidad que le ha dado fama, sus pinchos morunos. También tienen a gala la elaboración de distintos tipos de arroces.

El miércoles 26 la muestra se desplaza hasta Torrellano. La amplia variedad de productos frescos de la más alta calidad, junto con su cocina innovadora, convierten a Nuestra Barra en el lugar ideal para tomar una tapa en su barra o para disfrutar de su exquisita y extensa carta en cualquiera de las mesas de las dos plantas del restaurante. Pescados y mariscos de la bahía de Santa Pola, guisos, arroces, carnes a la brasa y una amplia selección de embutidos ibéricos hacen de este lugar un referente en la zona.

La villa marinera de Santa Pola acogerá la jornada del jueves 27 de noviembre, en un restaurante joven pero de larga tradición familiar, Vaig a Dite, donde se pueden encontrar productos típicos de la dieta mediterránea como los arroces, pescados y mariscos frescos, además de espectaculares carnes maduradas. Su joven equipo se esfuerza cada día en ofrecer a sus clientes la mejor experiencia gastronómica, dedicando mucho cariño en su elaboración y presentación.

El broche a una semana intensa con la mejor gastronomía lo pondrá el viernes 28 el restaurante Nou Arcos, en Arenales del Sol. Cuando hablamos de Nou Arcos, hablamos de familia, producto de proximidad, de cercanía y respeto a la materia prima, donde el sabor y el servicio priman en su forma de entender la cocina. Se abastecen de la Lonja de la bahía de Santa Pola y en ella obtienen mariscos, pescados salvajes y su prestigiosa gamba roja. A su vez, la huerta ilicitana les provee de frutas y verduras. Materia prima de proximidad, producto, elaboraciones cuidadas con mimo, servicio y buen ambiente definen su forma de entender la gastronomía.

Un gran elenco de restaurantes que ofrecerán una muestra muy representativa de lo que se cocina hoy en día en el Baix Vinalopó. / ADOLFO GOSALVEZ

Hagan sus reservas

Un gran elenco de restaurantes que ofrecerán una muestra muy representativa de lo que se cocina hoy en día en el Baix Vinalopó, como para perdérsela.

Cabe recordar que las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» están abiertas al público en general, tan solo hay que ponerse en contacto con alguno de los restaurantes participantes y reservar mesa.

El precio del menú esta temporada es de 43 euros por persona, con bebida e IVA incluidos, y es el mismo para todos los restaurantes participantes. Así que llamen y reserven. ¡Buen provecho!

Los restaurantes del Baix Vinalopó

Lunes, 24 de noviembre:

La Taula (Elche)

Reservas:

Teléfono 966612033

jardinmilenio@porthotels.es

Martes, 25 de noviembre:

Estrella de África (Crevillent)

Reservas:

Teléfono 965401001

Miércoles, 26 de noviembre:

Nuestra Barra (Torrellano)

Reservas:

Teléfono 607762286

Jueves, 27 de noviembre:

Vaig a Dite (Santa Pola)

Reservas:

Teléfono 613194499

Viernes, 28 de noviembre:

Nou Arcos (Arenales del Sol)

Reservas:

Teléfono 600340187

info@nouarcos.com