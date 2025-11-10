Todo al rojo en los viveros para Navidad

Con alguna semana de adelanto la flor de Pascua ya copa todas las miradas de los clientes de los viveros de la provincia. «Cada año se avanzan un poco más», cuentan en Viveros Orts. Su atractivo color y las ganas de los alicantinos por entrar en el camino a la Navidad, pese a que el tiempo todavía se resista, hacen que la poinsettia sea el principal atractivo desde estas fechas hasta el final de las fiestas.

Y lo hace para este final de 2025 con un ligero aumento de precio, en torno a un 5 %, arrastrado por la subida del transporte y del agua. «Aquí todo sube, menos los jornales», explica al teléfono un trabajador de uno de los viveros de la provincia. Con todo, la planta oscila entre los tres y los cinco euros, aunque las hay de todo tipo de tamaños; su variedad, origen e incluso color es cada vez más heterogénea.

Francisco Manuel Orts, propietario de Viveros Orts, en Villafranqueza, indica que el tamaño más socorrido es el de la maceta de 14 centímetros de diámetro, que tiene alrededor de 40 de altura y está a 4,50 euros. «Yo vendo unas 6.000 cada año, es lo que más se pide en estas fechas», asegura. «Además de la de 14, está la de 12 y también la de copa, que es un tronquito, como si fuera un arbolito», apunta.

Una clienta observa las poinsettias en el vivero La Dama, de Elche. / AXEL ALVAREZ

La procedencia de la flor de Pascua en Viveros Orts es mayoritariamente andaluza (de Málaga y Almería para ser más exactos), aunque también de Elche. Coinciden en Viveros La Dama, de la ciudad vecina, que importa de Andalucía, a diferencia del Vivero de Gloria, ubicada en la milla de oro de los viveros (el cruce de camino entre Alicante, Villafranqueza, Mutxamel y San Vicente). En Gloria las poinsettias vienen de Valencia, Elche y San Vicente del Raspeig.

En todos estos establecimientos la planta ya está a la venta: desde los 3 euros la de 14 en Gloria a 4,60 en La Dama. «Estará a la venta hasta pasada la Navidad y las tenemos desde finales de octubre», cuentan en Dadaima, comercio de la avenida de Denia. El «boom» comercial de esta flor de Pascua no sólo ha obligado a los establecimientos a tenerlas cada vez más pronto sino aguantarlas en stock durante casi tres meses.

Su éxito es paradójico y fugaz porque se trata de una planta que no dura en demasía. «El 90 % de las que se compran para estas fiestas se morirán una vez acaben las mismas», señalan desde La Dama. Mantiene el mismo relato Gloria Rico:«Es que una vez en casa la verdad es que no se cuida mucho». La flor de Pascua, cuentan, se trata de un planta de exterior, pese a que su destino es casi siempre para el interior de las viviendas. «Hay que tenerlas alejadas de las calefacciones ahora en invierno», recomienda Gloria Rico. «Aunque tampoco es conveniente que les dé mucho frío», matizan desde La Dama. Es una planta de temporada, aunque se le obliga a que llegue a Navidad y quizás ello puede pasarle factura. «Está muy forzada porque se le sobrealimenta para que florezca antes de tiempo», apunta Gloria.No hay queja por su tiempo de vida, quien compra sabe que lo hace para un periodo concreto. «Si durara años, ¿dónde estaría el negocio? Tenemos que vender todos los años», cuenta con gracia Antonio, uno de los trabajadores de la ilicitana La Dama.

Una clienta en un vivero de Alicante, frente a las poinsettias. / Jose Navarro

Pese a que la poinsettia luce siempre de rojo, las hay de otros colores, como la rosa o la glitter, «manchadita de flores», explican en Orts. En blanco, en amarillo, incluso naranja... pero ninguna como la roja, la planta más vendida en la provincia durante estos meses. «Algún centro, pero poco más», coinciden los establecimientos consultados.

No sólo entre particulares triunfa la poinsettia, cada vez más los ayuntamientos la eligen para adornar calles, plazas e incluso interiores de edificios municipales. «El consistorio de Sant Joan, por poner un ejemplo, regala una planta a cada uno de sus comercios, y nosotros las servimos», cuentan desde Orts. Para las decoraciones municipales todavía queda, ya que suelen coincidir con el puente de diciembre, cuando ya de manera oficial arranca el ambiente navideño en unas localidades que, comercialmente hablando y habiendo ya pasado Halloween, todavía tienen por delante otra cita clave, el Black Friday.

Originarias de México, donde crecían de manera salvaje, fueron reinventadas como decoración para la Navidad cristiana desde la presencia de frailes franciscanos en la zona.Su eclosión y su vasta expotación al mundo corrió a cargo de Robert Poinsett, embajador de Estados Unidos en México en el siglo XIX, cuyo apellido dio otro nombre alternativo a una planta que hoy es uno de los colores y de las imágenes de la Navidad.