Sanidad suspende operaciones de cáncer de mama en Alicante

Pacientes oncológicos han puesto en conocimiento de INFORMACIÓN que hospitales de la provincia de Alicante, como el Doctor Balmis de Alicante, están suspendiendo operaciones de cáncer por no haber quirófanos por las tardes desde que empezó noviembre.

Afectadas por cáncer de mama que tendrían que haber sido sometidas a la intervención esta misma semana han recibido la llamada suspendiéndoles la cita, aunque con el compromiso de darles una nueva fecha de forma inmediata. Consultada la Conselleria de Sanidad sobre la situación, señalan que, dentro de la planificación quirúrgica, es habitual que se reprogramen las cirugías por necesidades asistenciales.

Autoconcierto

Según han confirmado diversas fuentes sanitarias, desde que empezó el mes de noviembre no se están realizando cirugías por las tardes dentro del denominado autoconcierto, un sistema por el que se pagan horas extras al personal que desee prolongar su jornada en horario vespertino. El autoconcierto tiene como objetivo reducir las listas de espera.

"Por la tarde, de autoconcierto, no se está haciendo nada desde que empezó el mes. Para esta semana no hay nada programado tampoco. Los módulos para hacer tardes los han eliminado hasta finalizar el año", han afirmado fuentes del Hospital Doctor Balmis de Alicante. Las mismas fuentes apuntan que se están cancelando entre 10 y 25 cirugías, de diversas patologías, al día solo en este centro, en función de la jornada de que se trate.

De hecho, ya en la segunda quincena de octubre no se operó por la tarde en este centro: documentos internos indican que el 1 de octubre se realizaron 40 cirugías por la tarde; el día 2 un total de 19; el 6 fueron 18; el día 7 las intervenciones fueron 38 por 32 el día 8; el día 13 ascendieron a nueve; y el día 14 a un total de 24, siendo las últimas.

En lo que respecta al Hospital de Sant Joan, personal del centro ha confirmado que se están eliminando el autoconcierto por el que se operaba por las tardes para acortar las lista de espera salvo la actividad del radiólogo del cribado de cáncer de mama que tiene que interpretar las pruebas o para las biopsias en casos dudosos.

No es un menisco

Pacientes oncológicos afectados por las cancelaciones, incluso ya con el preoperatorio hecho, han señalado que "no es un menisco o algo que pueda esperar. Es cáncer y esto no se puede consentir". Según las fuentes hospitalarias, Sanidad suspende las operaciones por las tardes por "falta de presupuesto" para pagar a los equipos que tienen que trabajar fuera de horario, no solo médicos, también enfermeros o celadores.

El sindicato UGT ya alertó de que la reducción "progresiva" del conocido como autoconcierto se ha generalizado desde el 1 de noviembre en todos los departamentos de salud, y "aboca a un colapso en la sanidad ya que con el mismo número de profesionales será imposible atender toda la demanda asistencial".

Demora

Este sindicato afirma haber recopilado información que refleja que hay hospitales en los que, en determinas especialidades, la lista de espera se ha incrementado por encima del 50 por ciento a lo largo de 2024 y 2025, y consideran que con el nuevo sistema de incentivos diseñado por la Conselleria de Sanidad, la tendencia "será al alza".

Así, recuerdan que ya denunciaron en su día que "el último 'decretazo' de la Conselleria de Sanidad sería perjudicial para el sistema" y critican que el departamento dirigido por Marciano Gómez "quiere sustituir los programas de productividad por un nuevo sistema de complementos de productividad VIP, con indicadores llave prácticamente imposibles de lograr".

Derivaciones a la privada

Para UGT PV, el "tijeretazo" a los autoconciertos conducirá "indefectiblemente a un incremento de derivaciones a la privada a través del plan de choque", ya que "la nueva productividad complementaria es inalcanzable para la mayoría de los profesionales que, al margen de si su jornada es de mañana o de tarde, trabajarán las mismas horas".

La responsable del sector de Salud de UGT Serveis Públics, Eva Plana, ha señalado que la prueba "más evidente" es "la proliferación de hospitales privados en la Comunidad Valenciana, que van a tener como principal cliente a la Conselleria de Sanidad", sentencia.

Incentivos

Por su parte, la Sociedad Valenciana de Cirugía ha rechazado la supresión del sistema de autoconciertos y el nuevo sistema de incentivos de la Conselleria de Sanidad, y lo ha plasmado en un manifiesto donde expone su oposición al modelo.

Compromís ha denunciado este lunes cómo están dejando de pagar el autoconcierto y "derivando a mansalva a la privada cuando hay médicos que sí quieren operar por las tardes". El diputado autonómico de Compromís, Carles Esteve, ha apuntado que "es un escándalo que el Consell del PP desmantele el plan de choque de los profesionales y equipos que ya existen en el sistema público valenciano, que permitía realizar consultas y cirugías extra por las tardes en hospitales públicos, para enriquecer los amigos de la sanidad privada".

Noticia en elaboración