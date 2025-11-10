El tiempo en Alicante: así arranca la semana en la provincia

La provincia arranca la semana con un lunes donde prevalecerán los cielos despejados sin riesgo de precipitaciones. Una jornada estable donde, en Alicante capital, destaca la posibilidad de rachas de vientos del oeste moderados a mediodía. A rasgos generales, la posibilidad de precipitaciones y lluvias es nula, con la única probabilidad de intervalos nubosos en algunos municipios. El tiempo sigue la estela de este domingo, en el que el sol y las buenas temperaturas fueron protagonistas.

El tiempo en Alicante

Cielos despejados y con presencia de nubes altas durante la jornada en Alicante. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 24 °C de máxima. Ambiente seco, con humedad baja y vientos del oeste moderados, con rachas que podrían alcanzar los 34 km/h a mediodía en la ciudad.

El tiempo en Elche

Jornada estable en Elche, con predominio de nubes altas de madrugada y mañana, y cielos despejados o poco nubosos a partir de mediodía. Las temperaturas oscilarán entre unos 10 °C de mínima y 23 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % en todos los tramos horarios. El cielo se mantendrá entre despejado y poco nuboso también durante la noche.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, se espera un día agradable y estable con nubes altas de madrugada y primeras horas, y cielos despejados o poco nubosos el resto del día. Las temperaturas se moverán entre los 15 °C de mínima y los 20 °C de máxima. La probabilidad de precipitación será del 0 % en todos los tramos horarios, sin lluvia prevista. Por la tarde y la noche el cielo seguirá despejado o con algún intervalo de nubes altas.

El tiempo en Elda

En Elda, jornada estable con nubes altas de madrugada y primeras horas, y cielos despejados desde la mañana. Por la tarde predominará el ambiente poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 21 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % en todos los tramos horarios.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja se esperan cielos despejados a partir de la mañana. Por la tarde el ambiente será poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 22 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % durante todo el día.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela los cielos estarán despejados ddesde media mañana. Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 23 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % durante todo el día.

El tiempo en Alcoy

A partir de media mañana en Alcoy se impondrán los cielos despejados o poco nubosos, con regreso de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán hoy entre los 9 °C de mínima y los 20 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % durante todo el día.

El tiempo en Dénia

En Dénia los cielos permanecerán despejados durante toda la mañana. Por la tarde el ambiente será poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 22 °C de máxima. No se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 % durante todo el día.