Los tuctucs en Alicante: fuera del Casco Antiguo, pero sin solución al aparcamiento en las aceras

Los tuctucs se quedan fuera del Casco Antiguo de Alicante, pero no con ello desaparecen todos los problemas. La nueva regulación municipal, respaldada por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada hace un año por el equipo de gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox, prohíbe desde este lunes a estos vehículos turísticos circular por el Casco Antiguo de la ciudad. Sin embargo, los tuctucs siguen ofreciendo su servicio con una importante ventaja: pueden aparcar sin problemas en zonas clave de la ciudad, como las cercanías de la playa del Postiguet o la Explanada.

Y es que la ausencia de una zona de estacionamiento regulado para los tuctucs convierte ciertos puntos de la ciudad en un auténtico caos. Pese a la prohibición de acceder al Casco Antiguo, la presencia de estos vehículos, estacionados sobre aceras ocupando espacios destinados a los peatones, es una constante en el centro de la ciudad, a pesar de que muchos residentes, turistas y profesionales del sector del transporte llevan tiempo pidiendo una solución efectiva.

"Nos dejan seguir trabajando en zonas como el Postiguet, donde podemos aparcar sin problema y seguir ofreciendo nuestro servicio" Rubén — Conductor de tuctucs

Un cambio entre dudas

El Ayuntamiento de Alicante se amparaba la pasada semana en la ZBE, implementada a principios de este año, para justificar la prohibición de los tuctucs en el Casco Antiguo. Según la normativa de esta zona, los vehículos turísticos motorizados no tienen permitido acceder a áreas como el centro histórico. Sin embargo, los tuctucs siguen estacionando en puntos estratégicos para atraer a los turistas y, por el momento, se desconoce cuando se presentará la normativa completa para regular su actividad en la ciudad y que alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció a principios de octubre que se estaba trabajando.

Tes tuctucs esperan a los turistas subidos a las aceras del entorno del Postiguet / Pilar Cortés

En las inmediaciones de la playa del Postiguet, los tuctucs han encontrado un lugar cómodo para dejar sus vehículos, lo que les permite continuar ofreciendo sus servicios. Aquí, el aparcamiento gratuito se convierte en un punto clave para los conductores que buscan captar clientes, lo que genera una situación sin un marco legal claro. "De momento, al menos nos dejan seguir trabajando en zonas como el Postiguet, donde podemos aparcar sin problema y seguir ofreciendo nuestro servicio", añade Rubén, un conductor de tuctucs.

En la zona de espera de taxis frente a los hoteles que se encuentran junto a la fachada litoral o en el acceso a la Explanada junto a la plaza del Mar la situación se ha vuelto especialmente visible. Este lunes, varios de estos vehículos se acumulaban en la acera, una escena que no se permite a ningún otro tipo de vehículo, ya sean taxis, VTC o vehículos particulares.

"La gente sigue pidiendo ir al Casco Antiguo o a Santa Cruz. Nos da pena, porque los turistas ya sabían que era el último día" Josué — Conductor de tuctucs

Nuevas rutas y opciones turísticas

Pese a las restricciones, los tuctucs no tienen pensado abandonar la ciudad. "A quienes querían subir al Casco Antiguo les hemos tenido que decir que no se puede", comenta Josué, un conductor de tuctucs en Alicante. "Alicante es una ciudad muy grande, tiene muchas cosas que ofrecer, como las playas", afirma este conductor de tuctucs.

Tes tuctucs esperan a los turistas subidos a las aceras del entorno del Postiguet / Pilar Cortés

A partir de ahora, los tuctucs se desplazan a la Basílica de Santa María y a lugares como el Castillo de San Fernando, aunque los conductores reconocen que la situación es frustrante. "Es una pena, porque a los turistas les gusta mucho el Casco Antiguo", dice Rubén. "Había mucha gente que quería ir allí y ahora no pueden, así que les damos otras opciones. Alicante tiene muchísimos rincones por descubrir, pero la gente se siente decepcionada cuando no podemos llevarlos donde querían".

Para los turistas, este cambio no es siempre fácil de aceptar. Algunos ya han comenzado a buscar alternativas, pero otros siguen pidiendo que los lleven al Casco Antiguo, sin comprender completamente las nuevas restricciones. "La gente sigue pidiendo ir al Casco Antiguo o a Santa Cruz. Nos da pena, porque los turistas ya sabían que era el último día y nos pedían que los subiéramos", afirma Josué.

"Nos surge la duda de por qué, si ya existía una ordenanza desde 2010 que prohíbe el acceso de vehículos no autorizados, los tuctucs seguían circulando" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Compromís pedirá respuestas al Ayuntamiento

El portavoz del Compromís, Rafa Mas, cuestiona la eficacia de la nueva medida que prohíbe la entrada de los tuctucs al Casco Antiguo. "Nos surge la duda de por qué, si ya existía una ordenanza desde 2010 que prohíbe el acceso de vehículos no autorizados, los tuctucs seguían circulando", señala. Además, exigirá respuestas al concejal de Movilidad Carlos de Juan sobre las licencias otorgadas a estos vehículos turísticos y por qué no se les ha multado antes.

Mas también critica la falta de medidas para regular la movilidad en el centro histórico y lamenta la situación que viven los residentes. "Los vecinos están cansados de ver cómo los tuctucs ocupan espacios públicos mientras a ellos se les limita el acceso y se les multan", afirma. Por ello, reclama un plan integral que contemple tanto la restricción de acceso como la mejora de la accesibilidad en el Casco Antiguo para los habitantes y turistas.