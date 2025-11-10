La vacunación contra la gripe en los colegios coge aire en Alicante

La vacunacióncontra la gripe está funcionando mejor este año en el ámbito escolar pese al escaso interés mostrado por los colegios en la provincia de Alicante en el arranque de la campaña, el pasado 1 de octubre, día en que ningún centro inició la inmunización. Sin embargo, poco a poco la medida coge aire y hasta ahora han recibido su dosis 13.953 escolares en la provincia frente a los 12.941 de toda la campaña anterior. Es decir, por el momento los padres y consejos escolares han dado el visto bueno a la vacunación de un millar de niños más, de entre 3 y 6 años, correspondientes a segundo ciclo de educación infantil y de centros de educación especial.

En toda la Comunidad son 46.591 escolares los escolares participantes, que reciben una vacuna inhalada para una mejor aceptación por los menores. Esta es una de las noticias de la campaña 2025/26 de prevención de la gripe y el covid-19, que el pasado 3 de noviembre se abrió al conjunto de la población tras un primer mes centrada en los grupos de riesgo: personas mayores de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, pacientes con patologías crónicas de cualquier edad, a partir de los seis meses, embarazadas y personal sanitario y sociosanitario. En este periodo se han inmunizado de la gripe 625.430 personas y 361.247 personas frente al covid en las tres provincias.

Este año se amplía la vacuna contra la bronquiolitis a mayores de 60 años institucionalizados y a personas trasplantadas de pulmón y médula

El objetivo de las autoridades sanitarias es "reforzar la protección" de toda la ciudadanía frente a los virus respiratorios antes de la llegada del invierno, cuando aumenta la incidencia de estas infecciones y las complicaciones derivadas en personas mayores o con enfermedades crónicas. Sanidad anima a toda la ciudadanía a vacunarse para consolidar la inmunidad colectiva y reducir el impacto asistencial durante los meses de mayor circulación viral.

Evitar ingresos

El conseller, Marciano Gómez, subraya que la vacunación “es un gesto sencillo, seguro y eficaz que nos protege frente a complicaciones graves, evita ingresos hospitalarios y contribuye a cuidar a quienes nos rodean, especialmente a las personas más vulnerables. Es un acto de responsabilidad con uno mismo y con la comunidad, porque vacunarse no solo protege, sino que salva vidas”.

Asimismo, recuerda que “la vacunación es una medida de prevención efectiva “y que “una sola cita puede servir para administrar la vacuna de la gripe y del covid-19, y en los grupos indicados y también la de virus respiratorio sincitial (que está detrás de la bronquiolitis), reforzando así la protección al máximo nivel antes del invierno”.

Sanidad hace balance del primer mes de campaña, que muestra tasas de vacunación en los grupos prioritarios similares a años anteriores, en los que la campaña en su totalidad mostró porcentajes no demasiado elevados. En los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad o salud mental se han administrado miles de dosis mediante equipos desplazados que evitan traslados innecesarios y garantizan la vacunación in situ.

Bronquiolitis

En las residencias de mayores se han administrado 21.619 dosis contra la gripe, 19.300 contra el covid y 13.696 dosis frente al virus sincitial, una novedad en la campaña de 2025 que amplía la protección a las personas institucionalizadas de 60 años o más, así como a los trasplantados de pulmón y de médula, siguiendo los protocolos establecidos.

Según explica Sanidad, la campaña se articula sobre tres ejes fundamentales: accesibilidad, seguridad y equidad. Para ello, explican, se refuerzan los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y se facilita la cita por vía digital mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria. "Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día".

La cadena de frío y el control de trazabilidad se mantienen en todos los puntos de vacunación, y la coadministración de gripe y covid-19 en la misma visita (en brazos diferentes) está plenamente avalada por la evidencia científica. Las vacunas empleadas son seguras y presentan efectos secundarios leves y transitorios, como dolor local o febrícula, indican desde la conselleria.

A toda la población

Las recomendaciones sanitarias siguen los criterios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de las sociedades científicas. La vacuna frente a la gripe está indicada para personas de 60 años o más, residentes en centros sociosanitarios, embarazadas en cualquier trimestre, pacientes con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, renales, hepáticas, neurológicas o inmunosupresoras), así como para personal sanitario, sociosanitario y de servicios públicos esenciales.

También se recomienda a convivientes de personas inmunodeprimidas o mayores, a la población infantil de 6 a 71 meses, al alumnado de educación especial, a estudiantes en prácticas sanitarias o sociosanitarias y a profesionales con exposición laboral a animales (granjas avícolas, porcinas, de visones o fauna silvestre). Así mismo, toda persona que solicite la vacunación frente a la gripe en su centro de salud podrá recibirla.

La vacunación frente al covid-19 se recomienda a partir de los 70 años y en todos los grupos de riesgo anteriormente citados, con el objetivo de mantener la protección frente a enfermedad grave y hospitalización. La dosis es voluntaria y gratuita.

En cuanto a la bronquiolitis, en la población infantil se administra un anticuerpo monoclonal frente al virus de la bronquiolitis a todos los lactantes menores de seis meses y a niños menores de dos años con condiciones de riesgo, que les proporciona una inmunidad pasiva durante toda la temporada de circulación del virus. A diferencia de las anteriores, no está abierta a la población general, sino dirigida exclusivamente a los grupos de riesgo determinados.

Menos hospitalizaciones La vacunación no solo evita infecciones respiratorias, sino que reduce complicaciones y mortalidad asociadas, afirma Sanidad. En el caso de la gripe, está demostrado que la vacuna puede prevenir hasta la mitad de los casos graves en adultos mayores y se ha observado que puede disminuir el riesgo de infarto de miocardio o ictus tras una infección gripal. Estudios científicos señalan que en las dos semanas posteriores a un episodio de gripe el riesgo cardiovascular se multiplica por cuatro, y que en personas con enfermedades crónicas el riesgo de complicaciones graves se multiplica por siete. La vacunación frente al covid-19 sigue siendo la mejor medida para prevenir hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores o con patologías de riesgo. En cuanto al virus sincitial, su administración en adultos mayores institucionalizados y en trasplantados reduce las infecciones respiratorias bajas y las complicaciones en pacientes con fragilidad o inmunosupresión.

Suministro garantizado

La Conselleria de Sanidad dispone esta temporada de 1.270.000 dosis de vacuna frente a la gripe, con capacidad de ampliación si la demanda lo requiere; 605.640 dosis frente al covid y 29.500 dosis frente al virus sincitial destinadas a los grupos indicados. Durante la campaña anterior, más de 1.077.000 personas se vacunaron frente a la gripe en la Comunidad Valenciana, y consolidó a la región entre las comunidades con mayor cobertura vacunal de España, siempre según la Generalitat.

De forma paralela, se mantiene la campaña de sensibilización "Hay muchos motivos para vacunarse de gripe. ¿Cuál es tu motivo?", un mensaje cercano y positivo que busca fomentar la vacunación, a través de redes sociales, medios digitales y materiales informativos en centros de salud, residencias, farmacias y hospitales.

Toda la información actualizada sobre puntos de vacunación, grupos recomendados y calendario está disponible en la web de la Conselleria.