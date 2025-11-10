Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinoteando en Alicante: la feria con catas, talleres y maridajes llega a la plaza de toros

Doce bodegas participan en este evento con entrada gratuita hasta completar el aforo

Mito o realidad. ¿Una copa de vino al día es buena para el corazón?

O. Casado

La plaza de toros de Alicante acogerá entre el 20 y el 30 de noviembre la feria de vinos ‘Vinoteando’. Este evento contará con catas, talleres, maridajes con enólogos y sumilleres, zona gastronómica y música en directo.

La feria será de jueves a domingo y tendrá horario de 18.00 a 00.00 horas jueves y viernes y de 12.00 a 00.00 horas sábado y domingo. El acceso es gratuito aunque el aforo es limitado por lo que existe la opción de comprar una entrada preferente por 10 euros que permite asegurar la plaza, el acceso sin colas al recinto y tres degustaciones de comida o bebida.

El esta feria del vino participan 12 bodegas nacionales:

  1. Protos
  2. Cune
  3. Vicente Gandía
  4. Bodegas Clos Cor VI
  5. Bodegas FOS
  6. Bodega Montecillo
  7. D.V.N. E
  8. Legaris
  9. Luis XIV fondillón
  10. Bodegas Marqués de Cáceres
  11. Paco & Lola
  12. Bodegas Pinoso

Conciertos en Vinoteando

La música amenizará la feria de finos con distintas versiones de conocidos artistas, siempre desde las 20.00 horas. Este es el cartel: 

  • Jueves, 20 de noviembre: pop rock español internacional
  • Viernes, 21 de noviembre: Los delincuentes, Estopa, Los Ronaldos…
  • Sábado, 22 de noviembre: Radio Futura, Nacha Pop, Alaska
  • Domingo, 23 de noviembre: pop español
  • Jueves, 27 de noviembre: indie español
  • Viernes, 28 de noviembre: Fito, Los Rodríguez, Coti y más
  • Sábado, 29 de noviembre: Hombres G, Izal, Leiva y más
  • Domingo, 30 de noviembre: Coti, Jarabe de Palo, Ariel Rot

