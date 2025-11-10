Vinoteando en Alicante: la feria con catas, talleres y maridajes llega a la plaza de toros

La plaza de toros de Alicante acogerá entre el 20 y el 30 de noviembre la feria de vinos ‘Vinoteando’. Este evento contará con catas, talleres, maridajes con enólogos y sumilleres, zona gastronómica y música en directo.

La feria será de jueves a domingo y tendrá horario de 18.00 a 00.00 horas jueves y viernes y de 12.00 a 00.00 horas sábado y domingo. El acceso es gratuito aunque el aforo es limitado por lo que existe la opción de comprar una entrada preferente por 10 euros que permite asegurar la plaza, el acceso sin colas al recinto y tres degustaciones de comida o bebida.

El esta feria del vino participan 12 bodegas nacionales:

Protos Cune Vicente Gandía Bodegas Clos Cor VI Bodegas FOS Bodega Montecillo D.V.N. E Legaris Luis XIV fondillón Bodegas Marqués de Cáceres Paco & Lola Bodegas Pinoso

Conciertos en Vinoteando

La música amenizará la feria de finos con distintas versiones de conocidos artistas, siempre desde las 20.00 horas. Este es el cartel: