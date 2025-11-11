Alicante encuentra un posible local para ubicar el centro de día de plaza América

Un paso clave para reabrir el centro de día de Plaza América. Tres meses después del cierre de las instalaciones por parte del Ayuntamiento y tras más de dos meses de búsqueda y gestiones con la Generalitat, Alicante podría estar más cerca de recuperar el Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Plaza América. El Ayuntamiento de Alicante ha localizado un posible local que permitiría reactivar el centro de día que cerró el pasado 14 de agosto, dejando sin atención a más de 40 usuarios habituales. Sin embargo, la reapertura todavía depende de que la Conselleria de Servicios Sociales confirme que las nuevas instalaciones cumplen con los requisitos exigidos por la normativa autonómica.

Así lo ha confirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la ubicación definitiva se anunciará en los "próximos días", aunque no ha revelado en qué barrio se encuentra el local. "Tenemos localizado un local y estamos en conversación con Conselleria para verificarlo. Si todo va bien, daremos información en próximas fechas, pero hasta que no esté más cerrado no podemos dar más detalles. Lo que sí puedo confirmar es que el proceso está muy avanzado", afirmó Villar.

La Conselleria de Servicios Sociales había retirado anteriormente la financiación autonómica a través del Contrato Programa, al considerar que las antiguas instalaciones no cumplían los requisitos exigidos, aunque dejó abierta la puerta para retomar la ayuda si se adaptaban las nuevas instalaciones. Tras las protestas de usuarios y extrabajadores, el Ayuntamiento inició en octubre la búsqueda de un espacio municipal que pudiera cumplir con estas exigencias y permitir la reactivación del servicio.

La búsqueda de un espacio adecuado

Tras la presión por las protestas de los usuarios afectados por el cierre de este servicio, el Ayuntamiento emprendió en octubre la búsqueda de un local que cumpla con los criterios exigidos por la Generalitat para retomar el SED, según anunció el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El servicio atendía a más de 40 personas mayores y les ofrecía acompañamiento, talleres y actividades para favorecer un envejecimiento activo.

Las exigencias de la Conselleria son estrictas: el local debe estar a pie de calle, en zonas de actividad sociocomunitaria, accesible tanto a pie como en vehículo, con transporte público cercano, ventilación e iluminación adecuadas, conexión wifi y espacio suficiente para los usuarios. La falta de cumplimiento de estas condiciones en las antiguas instalaciones fue la razón principal de la retirada de la financiación autonómica.

Opciones en estudio y participación vecinal

Entre las opciones con las que cuenta el Ayuntamiento de Alicante para reactivar el servicio de estancias diurnas de plaza América están el "chalé" de la calle Cura Planelles en Ciudad Jardín y la finca Benisaudet, en la que Gabriel Miró pasaba los veranos, que ya alberga actividades culturales y vecinales. La alternativa más cercana sería un local junto al actual Centro de Mayores Plaza América, permitiendo un posible intercambio de servicios y cumpliendo así la normativa de estar a pie de calle.

Usuarios y trabajadores también han planteado propuestas, incluyendo la plaza del barrio de Altozano y la finca Benisaudet, como una forma de procurar que el centro de estancias diurnas vuelva a prestar servicio lo antes posible.