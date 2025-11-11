Alicante se quedará con 26 de las 221 viviendas sociales promovidas por la Generalitat y un local de uso comunitario

Cinco parcelas del término municipal de Alicante han sido habilitadas por el Ayuntamiento para que la Generalitat construya 221 viviendas protegidas una vez inicie la licitación. Así se ha acordado este martes en Junta de Gobierno, donde el ejecutivo local ha aprobado ceder la gestión a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para que se haga cargo de cinco parcelas en suelo público con la finalidad de construir nuevos hogares.

La operación se enmarca dentro del Plan Vive, concebido para la creación de vivienda protegida a través de la colaboración público-privada y con el impulso de la Generalitat y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y permite al Ayuntamiento liderado por Luis Barcala ceder solares a cambio de que la institución autonómica lleve a cabo las obras correspondientes. A su vez, la permuta facilitará que el Ayuntamiento reciba 26 de las 221 viviendas protegidas, así como un local de uso socio comunitario en la calle Enfermera Angelina Ceballos, ubicada en el PAU 1.

El valor de la licitación de este solar es de 1.298.66 euros, y en él se contempla la construcción de 56 viviendas protegidas además del local citado.

Por otra parte, el lote más elevado suma cuatro solares para viviendas de protección pública, y asciende a 4.355.709 euros. Estos cuatro espacios se hallan en la avenida Jaime I, que separa Tómbola de Los Ángeles; en la calle Médico Ricardo Ferre del PAU 1, en la calle Banda de los Claveles de Gran Vía Sur y en la avenida de Dénia. En estos solares se construirán 165 viviendas, 26 de ellas destinadas al patrimonio municipal en concepto de permuta.

La EVHA, en recibir el convenio, podrá iniciar los procedimientos de contratación y las promociones de vivienda protegida.

Justificación

Según se ve reflejado en el documento del acuerdo, la decisión de licitar la construcción de viviendas en dos lotes responde a “razones de interés público, eficacia administrativa y mayor viabilidad del proceso”, ya que “resulta complejo atraer un número suficiente de licitadores dispuestos a asumir de forma individualizada cada parcela, dado que la rentabilidad de la vivienda protegida o asequible es más moderada y podría desincentivar la concurrencia”. Así, “al agruparlas, se mejora la viabilidad económica del proyecto, se vuelve la licitación más atractiva para los potenciales adjudicatarios y se amplía la concurrencia efectiva y competitiva”.

Por otra parte, en el pliego de cada lote se mantienen “requisitos de solvencia y capacidad técnica”, valorando también “la naturaleza de la contraprestación que el Ayuntamiento recibirá en cada caso”. Por ello, en el pliego de las cuatro parcelas se establecen “criterios de adjudicación vinculados al número y a la calidad de viviendas que revertirán al Ayuntamiento” y en el segundo, relativo al solar reservado también para un local de uso comunitario, “los parámetros se ciñen a la construcción y puesta en servicio de ese espacio, esencial para el equilibrio y dotación del barrio, compensándose el exceso hasta el importe de valoración mediante la entrega de viviendas con superficie mínima”.

Cabe recordar que en un primer momento el Ayuntamiento barajó ocho solares para que la Generalitat construyera 275 viviendas sociales en Alicante, aunque la institución autonómica, liderada entonces por el presidente Carlos Mazón, aceptó cinco de aquellos espacios y descartó solares en la calle Ercilla de Garbinet, otro junto a la plaza de San Blas y un espacio más en Los Ángeles.