Alumnos de Alicante ganan un concurso nacional del Ministerio de Consumo

Jóvenes empoderados con un consumo más consciente, solidario y respetuoso con el planeta. El instituto Francisco Figueras Pacheco de Alicante se ha proclamado campeón de España en el certamen escolar Consumópolis 20, un concurso nacional en el que han participado más de 3.700 alumnos de toda España, convocado por el Ministerio de Consumo. El equipo alicantino "Punk Panters" centró su proyecto en la importancia del etiquetado de productos y la legislación que regula la información al consumidor.

Los jóvenes destacaron la necesidad de ser consumidores informados y responsables en una edición en la que tuvieron como reto crear un boletín informativo o newsletter con texto y vídeo sobre el lema del concurso: “¿Sabes lo que consumes? Únete a un consumo más consciente y solidario”. El certamen, que ha celebrado este año su vigésima edición, promueve entre el alumnado valores relacionados con el consumo responsable, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se estructura en dos fases: una primera fase online, con 10 pruebas sobre diferentes destrezas y conocimientos, y una segunda fase en la que los equipos deben elaborar un proyecto colaborativo.

Los alumnos de Alicante se clasificaron en primer lugar en la Comunidad Valenciana dentro de la categoría de primero y segundo de ESO, lo que les permitió competir a nivel nacional y alzarse finalmente con el primer premio estatal frente a 748 equipos de toda España.

Los alumnos del IES Figueras Pacheco, junto al profesor Tomás A. Andreu y la directora Gloria Gómez / Andrea Comas

Más de 200.000 participantes

Los estudiantes Hao Chen, Ayman El Mortada, Alejandro Martínez, Hamlet Sabino y Gabriel Cruz Fajardo viajaron a Madrid para asistir al acto oficial de entrega de premios, acompañados por sus familias, el profesor coordinador Tomás Antonio Andreu González y la directora del centro, Gloria Gómez Monllor.

La ceremonia tuvo lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Salón de Actos Ernest Lluch. Durante la gala, se subrayó la amplia participación en esta edición, con más de 11.000 alumnos agrupados en más de 2.000 equipos, y el éxito del concurso en sus dos décadas de existencia, con 200.000 estudiantes participantes desde su inicio.

Los premios fueron entregados por el secretario General de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y por la subdirectora General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo, Natalia Moreno. Asistieron además los directores generales de Consumo de las tres comunidades premiadas (Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura), y en representación valenciana estuvo la directora General de Comercio, Artesanía y Consumo, María Isabel Sáez Martínez.

Cada integrante del equipo y su profesor recibieron como obsequio un ordenador portátil con accesorios, además de los diplomas acreditativos del premio nacional, firmados por el ministro de Consumo. La directora del centro también fue distinguida con un diploma en reconocimiento a la labor educativa del instituto.