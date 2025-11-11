El Ayuntamiento de Alicante acelera obras en centros educativos tras años de espera

Luz verde a las reformas de siete centros educativos en Alicante. El Ayuntamiento ha acordado en la Junta de Gobierno celebrada este martes resolver el último trámite administrativo y algunas de las reformas podrán comenzar este mismo miércoles. Es el caso del colegio Enric Valor, que en 2018 sufrió el desprendimiento de parte de una cornisa y ha esperado siete años para que comiencen las obras.

En concreto, en este centro de La Florida, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de reparación. Una solución que se esperaba que fuera temporal y que se ha prolongado durante más de un lustro.

Las obras forman parte del contrato adjudicado por lotes en septiembre para reforma y mejoras de 13 centros educativos por un montante global de 369.526 euros. Entre estos centros también está La Aneja, situado en el monte Tossal, que desde 2022 sufre peligros de desprendimiento según un informe.

Los otros centros en los que habrá intervenciones a corto plazo tras el acuerdo de la Junta de Gobierno son el Rafael Altamira (La Florida), el Gloria Fuertes (Colonia Requena), el CEIP San Blas, el Benalúa y la Escuela Infantil El Tossalet, en la Virgen del Remedio.

La Junta de Gobierno ha aprobado los planes de Seguridad y Salud para el inicio de las obras en estos colegios. En La Aneja se repararán y sanearán las viguetas del forjado en la planta del sótano por 16.685 euros y en el Rafael Altamira se acondicionarán las rampas de acceso a aulas de infantil desde el patio por 19.698 euros. Ambas obras han sido adjudicadas a Inelsa Ingeniería e Infraestructuras.

En el Gloria Fuertes se hará lo mismo que en el anterior centro con la rampa de acceso al patio infantil por un importe de 25.562 euros a la empresa adjudicataria, Ealia Levante SL. Esta misma empresa se encargará de las obras en el Enric Valor, donde se reparará el frente de forjado y canalón de la cubierta por 45.437 euros; mientras que en el San Blas se acondicionará una zona del patio infantil por 18.401 euros.

En el CEIP Benalúa el Grupo Niberma SL reparará el pavimento y adecuará la zona de juegos infantiles por 108.848 euros y, por último, en El Tossalet se iniciarán las obras de reforma y adaptación del almacén existente en el aseo de la escuela infantil por 19.339 euros tras una adjudicación a Esclapés e Hijos SL.

Reacciones

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha celebrado que el Ayuntamiento “avanza en el plan de mejora y mantenimiento de las infraestructuras educativas y muy pronto los alumnos de estos siete centros podrán disfrutar de instalaciones renovadas”. Por su parte, Cristina García, edil de Infraestructuras, ha valorado “el esfuerzo del equipo de gobierno para mejorar los centros educativos del municipio”.