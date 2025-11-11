El belén gigante del Ayuntamiento de Alicante adelante su fecha de inauguración esta Navidad

El belén gigante del Ayuntamiento de Alicante volverá a ocupar su espacio en la plaza consistorial este mes de noviembre, recuperando su calendario habitual tras el retraso registrado el pasado año. El Ayuntamiento inaugurará el conjunto monumental, una de las atracciones más reconocidas de las fiestas navideñas alicantinas, el sábado 23 de noviembre, a las 19.00 horas, adelantando su apertura respecto a la edición anterior, cuando las obras de emergencia en la fachada municipal tras la caída de un cascote de grandes dimensiones en octubre de 2024 obligaron a posponer la instalación hasta principios de diciembre.

Así lo confirmó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno donde también indicó que el montaje comenzará en la madrugada del lunes 17 de noviembre. Las figuras, reconocidas por el Libro Guinness de los Récords desde 2020 como las más grandes del mundo, volverán a presidir la plaza del Ayuntamiento en un proceso que se prolongará hasta el jueves 20, según ha explicado el escultor y autor de las figuras José Manuel García Esquiva "Pachi", responsable de la instalación. El montaje seguirá el orden tradicional, comenzando por la figura de Baltasar, a la que seguirán San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y, por último, el Niño Jesús.

Un montaje adelantado respecto al pasado año

El inicio de los trabajos se adelanta casi dos semanas respecto a 2024, cuando el montaje no comenzó hasta los primeros días de diciembre. Entonces, la instalación sufrió un importante retraso debido a los trabajos de urgencia en la fachada del Ayuntamiento, donde fue necesario colocar mallas y redes de seguridad tras el desprendimiento de una cornisa de grandes dimensiones en octubre. A pesar de aquella incidencia, el nacimiento pudo inaugurarse finalmente el 7 de diciembre, una fecha que se consideró excepcional dada la situación. En 2023, el nacimiento comenzó a instalarse a finales del mes de noviembre y se inauguró el 5 de diciembre.

Con la previsión de este año, desde la Concejalía de Fiestas confían en que todo esté listo sin contratiempos y enmarcar la inauguración del belén dentro del calendario previo de actividades navideñas. Además, en los días siguientes se completará la instalación del belén del zaguán del Ayuntamiento, que se podrá contemplar a partir del el jueves 27 de noviembre y de las cuatro escenas del belén social en la plaza de la Montañeta, que se presentarán el 26 y 27 de noviembre, respectivamente, en coordinación con la Asociación de Belenistas de Alicante.

Una nueva oportunidad para el almacenamiento del belén

Mientras avanzan los preparativos, la Junta de Gobierno Local aprobó este martes la convocatoria de un nuevo procedimiento para el contrato de montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las seis figuras del belén monumental, tras quedar desierto en un primer momento. Este contrato, que abarca el periodo 2026–2028, tiene un presupuesto base de licitación de 114.000 euros (IVA incluido) y contempla una posible prórroga de dos años.

El nuevo expediente, tramitado por la Concejalía de Fiestas, incorpora una subida de aproximadamente un 8,5% respecto a la licitación anterior, que se lanzó en julio de 2025 y quedó desierta. En aquella ocasión, el importe se había fijado en 105.000 euros, una cifra que ya suponía un ligero incremento frente a la de 2023, de 100.000 euros, pero que no resultó suficiente para atraer a ninguna empresa. Ni siquiera el propio "Pachi" autor de las esculturas, se presentó a la licitación, al considerar que "la propuesta no era viable económicamente".

No era la primera vez que el Ayuntamiento se encontraba en esta situación. En octubre de 2022, el contrato también quedó sin adjudicar, tras ser licitado por 49.000 euros y no subsanar el único aspirante, el propio artista, ciertos defectos en la documentación. Esta reiteración de procedimientos ha llevado al consistorio a revisar los costes reales de conservación y almacenamiento de las piezas, elevando la partida para asegurar la viabilidad del servicio.

Según la documentación técnica, el contrato tendrá vigencia desde el 16 de enero de 2026 hasta el 15 de enero de 2028, con una posible prórroga de dos años adicionales, y se adjudicará mediante procedimiento abierto y criterio único de precio, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. El expediente, que cuenta con informes de la Asesoría Jurídica, Intervención y el área de Hacienda, especifica las partidas plurianuales que el Ayuntamiento destinará entre 2026 y 2028 para cubrir los gastos del servicio. El objetivo es evitar que las figuras, de más de 10 metros de altura en el caso de San José, sufran deterioros durante los periodos de almacenamiento, y que el montaje y desmontaje se realicen con las máximas garantías de seguridad y conservación.