"Nos llegan muchos casos de incumplimiento del plazo de 30 días para operar en cáncer de mama"

El compromiso de la Conselleria de Sanidad es operar antes de 30 días a las personas de prioridad 1 o con riesgo vital, entre ellas a los enfermos de cáncer. Sin embargo, cada vez hay más casos en la provincia de Alicante, y en toda la Comunidad Valenciana, de incumplimientos de este plazo para las cirugías oncológicas. Así lo afirma la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (AMMCOVA), formada por mujeres afectadas y operadas de un carcinoma en el pecho.

Este es el caso de un paciente del Hospital General de Alicante que lleva esperando desde el 1 de octubre a ser intervenida de un tumor y que tenía que haber sido operada este martes. Sin embargo, se le anuló la cita y se la han pospuesto para el 27 de noviembre, casi dos meses desde que le dieron la primera fecha tras el diagnóstico.

La entidad que representa a las pacientes considera que existen motivaciones políticas en favor de la sanidad privada

Sanidad afirma en cambio que se están haciendo las cirugías prioritarias, entre ellas las oncológicas; que los autoconciertos no interfieren en la cirugía de los pacientes de prioridad 1, entre los que están los de cáncer, que se operan en mañana y tarde; y que es habitual que se reprogramen operaciones por necesidades asistenciales.

Reprogramaciones

Amparo Bernet, presidenta de la asociación de pacientes, anima a las personas a las que se les reprograme su operación para más tarde a que registren su queja por escrito ante la conselleria al entender que las denuncias ante el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) no prosperan adecuadamente. "Nos están llegando muchos casos en los que no se cumple el plazo de los 30 días que dio el conseller para operar el cáncer. Por h o por b lo retrasan, lo aplazan".

Bernet cree que estos retrasos no se deben al personal médico sino que tienen motivaciones políticas, y que forman parte de una estrategia más amplia para privatizar la sanidad. "Los médicos no tienen ninguna culpa. Ellos programan las operaciones pero pueden hacer nada".

Pilar Cortés

La asociación de pacientes insta a Sanidad a reforzar las plantillas de médicos para poder agilizar las operaciones y considera otra prueba de que "están sometidos a las multinacionales" el hecho de que se supriman las peonadas a los sanitarios para trabajar por las tardes (autoconcierto) y agilizar listas de espera. Bernet cree que tanto el Ministerio de Sanidad, en Madrid, como la Conselleria de Sanidad, en la Comunidad Valenciana, están recibiendo una enorme presión para desviar cada vez mayor cantidad de pruebas médicas y de operaciones a la sanidad privada, independientemente de su signo político.

"Quieren que la sanidad pública desaparezca y que esto sea como en Estados Unidos", finaliza.

Nueva jornada

La supresión de las operaciones por la tarde pagadas con horas extras durante al menos tres meses coincide con la nueva jornada impuesta por la Conselleria de Sanidad de dos turnos de trabajo, por el que se divide a los profesionales en mañana y tarde, y cuyo funcionamiento quiere probar. Desde la conselleria aseguran que -pese a la supresión del plan de choque- se está reforzando la actividad quirúrgica ordinaria, tanto en horario de mañana como de tarde, para noviembre y diciembre.

Como ejemplo, desde el Hospital Doctor Balmis de Alicante explican que "por la tarde, de autoconcierto, no se está haciendo nada desde que empezó el mes. Para esta semana no hay nada programado tampoco. Los módulos para hacer tardes los han eliminado hasta finalizar el año". Las mismas fuentes apuntan que se están cancelando entre 10 y 25 cirugías, de diversas patologías, al día solo en este centro, en función de la jornada de que se trate.

Críticas de los cirujanos

La Sociedad Valenciana de Cirugía rechaza esta medida y el nuevo sistema de incentivos de la Conselleria de Sanidad, y lo ha plasmado en un manifiesto donde hace hincapié en que sin el plan de choque aumentarán las listas de espera, al considerar "literalmente imposible", sin las operaciones por la tarde, asumir la actividad que se venía realizando.

Los cirujanos transmiten dificultades para entender «cómo se plantea un aumento de la actividad asistencial, si se disminuyen los recursos» de un «sistema ya de por sí muy saturado, agotado y deficitario». Esta decisión de Sanidad la consideran «un error de bulto» porque el autoconcierto sirve no para reducir la demora, sino para evitar su aumento