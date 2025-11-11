Carrera contra el Cáncer de Páncreas en Alicante para recaudar fondos de investigación de un tumor letal

El cáncer de páncreas es un tumor que va en aumento y solo el 20 % de los pacientes son operables. De cada 100 varones que lo padecen, solo siete sobreviven a los cinco años; por diez en el caso de las mujeres. Es el cuarto tipo de cáncer con más mortalidad y en él no se puede establecer un diagnóstico precoz porque apenas da síntomas y tiende a la metástasis, superando las 8.000 muertes anuales en España por esta causa.

Estos datos los ha proporcionado el doctor Enrique de Madaria, especialista de Aparato Digestivo en el Hospital de Alicante, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y creador, hace ya más de una década, de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas con la que se recaudan fondos para investigación, pues se necesita mucha. En las diez ediciones anteriores se han alcanzado 1,2 millones que se han destinado a becas científicas que puedan arrojar luz sobre este tumor.

Presentación de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas este martes en el Ayuntamiento de Alicante / INFORMACIÓN

Esperanza

Este año la prueba se celebrará el domingo 23 de noviembre a partir de las 10 horas en Alicante. Se espera que más de 2.000 atletas -incluyendo también a practicantes de la marcha nórdica y andarines- digan no al cáncer de páncreas con el lema "Nuestro reto: la esperanza". De momento hay un millar de inscritos, entre ellos 225 años; y más de un centenar de mascotas apuntadas junto a sus dueños.

La prueba, con carácter popular, se disputará sobre una distancia de 5 kilómetros en un circuito urbano con salida y meta en el estadio de atletismo Joaquín Villar. Está organizada por el Grupo Brotons y la promueven la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (Aeg). La fachada del Ayuntamiento de Alicante estará iluminada de color violeta en la noche del jueves 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas.

Investigadores avanzan en la mejora de la quimioterapia contra el cáncer de páncreas / Europa Press

Solidaridad

Manuel Villar, concejal de Deportes, ha explicado este martes que “la conjunción entre deporte y solidaridad se vuelve a poner de manifiesto en torno a una dolencia que provoca casi 8.000 muertes al año en España.

De Madaria ha recordado que la recaudación conseguida en las diez ediciones anteriores ha llegado a 1,2 millones con el objetivo de “conseguir becas que ayuden a los científicos nacionales a seguir investigando sobre una enfermedad que va en aumento”.

La entrega de la décima edición de las becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, dotada cada una de ellas con 200.000 euros, se realizó la pasada semana en el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.

Casi medio millón de kilómetros recorridos Seis son las localidades en las que se disputa esta carrera: Alboraya (Valencia), Burgos, Alicante, Madrid, Villamartí de Valdeorras (Orense) y Ávila. En las diez ediciones anteriores participaron 73.106 atletas que recorrieron un total de 424.463 kilómetros.

Horarios

La carrera comenzará a las 10 horas. Cinco minutos después lo harán los participantes en la marcha nórdica; a las 10.10 horas, los andarines, y a las 12 horas, los infantiles. Las cuotas solidarias están fijadas en 13 euros, salvo las de infantiles (hasta 14 años) que se han fijado en 5 euros. Habrá distintos premios por categorías.

La recogida de dorsales y camisetas está prevista para el sábado 22 de noviembre, desde las 10 a las 13 horas, en la clínica Quirón Salud, en Vistahermosa (calle Cruz de Piedra, 4). También, el día de la carrera desde las 8.30 horas en el propio estadio de atletismo. Los infantiles, hasta las 10 de la mañana.

Las inscripciones se pueden formalizar en la web carreracancerpancreas.es También se ha habilitado una fila 0 para diferentes donaciones de entidades y particulares, en esta misma web.