Una chocolatada en el castillo y una gala final para cerrar la capitalidad gastronómica de Alicante

Alicante entra en la recta final de su año como Capital Española de la Gastronomía con un último bloque de cinco citas que se concentrarán entre noviembre y diciembre. La Concejalía de Turismo sitúa como primera de ellas las Jornadas Gastronómicas presentadas este martes, en las que 45 restaurantes ofrecen menús especiales hasta el 30 de noviembre. A esta actividad le seguirán la elección del Cocinero del Año (prevista para este jueves), una cena solidaria vinculada a la Navidad, una chocolatada en el Castillo de Santa Bárbara y, como cierre, una gala de entrega de premios a instituciones, empresas y asociaciones que han colaborado a lo largo del ejercicio.

El tramo final mantiene la pauta general de la capitalidad: un calendario apoyado en acciones promocionales y formatos conocidos. En el caso de la chocolatada, el gobierno de Barcala repetirá una actividad ya realizada en 2023 en la fortaleza de Santa Bárbara, con degustaciones y talleres para público familiar.

Las Jornadas Gastronómicas se colocan como la pieza central del mes de noviembre, al agrupar a parte del tejido hostelero local con propuestas que van de los arroces tradicionales a menús de corte creativo. El marco organizativo combina al Patronato Municipal de Turismo con Turisme Comunitat Valenciana y la marca de Capital Española de la Gastronomía. A falta de conocer datos finales de participación, la iniciativa suma volumen de oferta, pero no altera el diseño de un programa que ha preferido no abrir líneas nuevas de trabajo.

Balance del año

El balance del año deja una sucesión de actividades de distinto alcance y origen. Entre las más mediáticas, la grabación de una prueba de MasterChef en el Mercado Central y la playa del Postiguet, con Joaquín Baeza Rufete como invitado, que aportó visibilidad televisiva. En la vertiente exterior, la Asociación de Restaurantes de Alicante impulsó en el Santiago Bernabéu una presentación de productos locales (gamba roja, salazones, arroces o turrón) con la vista puesta en atraer público madrileño; una acción que buscaba reforzar la línea de promoción fuera de la ciudad.

Las citas de carácter popular han girado en torno a elaboraciones emblemáticas. El Concurso de Coca amb Tonyina en el Espacio Séneca coronó a Las Delicias de Gala, mientras que el festival Alacroqueta reunió a miles de asistentes y dejó la cifra de 80.000 croquetas vendidas durante un fin de semana, con Cheos como ganador. El Concurso de Coca de Mollitas batió su propio listón con una pieza de 170 metros en la avenida de la Constitución, en una jornada que movilizó a panaderías y público y que se celebró tras varios aplazamientos.

Otros escenarios

Otros escenarios ha sido la calle Poeta Quintana, que se convirtió “en bodega por un día” con la segunda edición de Quintana en Vendimia, con treinta bodegas y combinando catas, música y comercio local. En el terreno profesional, la Asociación de Restaurantes y el área municipal han organizado esta semana una jornada sobre inteligencia artificial aplicada a la hostelería, centrada en usos prácticos (gestión de turnos, control de costes, reducción de residuos, automatización de tareas), un enfoque aún incipiente en buena parte del sector.

Con los cinco actos pendientes el gobierno de Barcala dará por concluido el año de capitalidad. El legado que quede dependerá de hasta qué punto estas acciones se traduzcan en continuidad útil para los establecimientos y en proyectos estables más allá del título. La chocolatada del castillo y la gala de premios pondrán el último sello al calendario.