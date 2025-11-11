Compromís acusa a Barcala de “ejercer la violencia política contra las personas mayores” en Alicante

Más centros sociales para hacer frente al crecimiento de la ciudad. Este es el mensaje que la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas; y el portavoz municipal de la misma formación, Rafa Mas, han querido enviar en la rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento de Alicante.

Los valencianistas han anunciado preguntas parlamentarias en las Cortes sobre la situación en la que se encuentran los centros sociales “paralizados” en el barrio alicantino de Campoamor.

En concreto, Rafa Mas se ha referido a la “parálisis” del Centro Comunitario Luis Romero, que luce el nombre del histórico dirigente vecinal y ubicado entre la avenida Conde de Lumiares de Altozano y la calle General Pinto, que une este barrio con el de Campoamor. El Consell invirtió, en la última etapa del Botànic, 1,5 millones de euros y en él se habilitó un centro de crisis para atender víctimas de violencia sexual que ya está en funcionamiento. El centro también está construido para que convivan “jóvenes tutelados con vecinos del barrio”, tal como anunció el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ahora en funciones, en una visita en marzo.

La legislatura se irá a la basura porque el PP no quiere ejecutar planes encauzados Aitana Mas — Síndica adjunta de Compromís

Según Compromís, “se trata de un espacio enorme que aún está desaprovechado”, pese a que desde la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales confirman el funcionamiento del centro de crisis y asociaciones vecinales explican que utilizan las instalaciones para reuniones y asambleas, pese a que admiten que “falta personal”.

Por otra parte, la coalición valencianista preguntará por otros dos proyectos previstos en Campoamor a través del llamado plan Convivint, diseñado en su momento por el Botànic para mejorar servicios e infraestructuras para uso social, especialmente para gente mayor. Uno es el Centro de Día y otro el Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM), ambos previstos en la parcela de 1.650 metros cuadrados situadas entre las calles Dámaso Abad, Ingeniero Sanchis Pujalte y Primitivo Pérez, donde no se ha llevado a cabo ninguna actuación y el espacio se encuentra invadido por la maleza.

El despido de trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante ha creado un agujero en las listas de espera Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

En este terreno se contemplaba una planta baja destinada a Centro de Día para personas mayores dependientes, con una capacidad para 52 plazas; y dos plantas superiores con Centro Especializado de Atención a Mayores. La inversión inicial se cifraba en más de 5 millones de euros con la movilización de fondos europeos y el inicio de las obras estaba previsto para septiembre de 2023 tras las adjudicaciones firmadas en diciembre de 2022, también en época del Botànic. “No se ha hecho nada”, ha lamentado Aitana Mas.

Atender las urgencias sociales

Con estos argumentos, y con la intención de que se atiendan las “urgencias sociales”, los valencianistas han anunciado la presentación de preguntas parlamentarias para conocer la evolución de estos centros y han criticado duramente al Consell, actualmente en funciones a la espera de elegir a un nuevo presidente.

“La dinámica del PP ha sido no atender las urgencias sociales: no solo ha habido parálisis a raíz de la dimisión de Carlos Mazón”, ha dicho la Aitana Mas, que considera que “la legislatura se irá a la basura porque el PP no quiere ejecutar planes encauzados”.

En el mismo sentido, Rafa Mas ha recordado que Alicante alcanza 407.000 habitantes entre población censada y no censada, según un informe reciente de la Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante, pero lamenta que las inversiones de la administración “siempre se enfocan a nivel turístico”. Además, el portavoz valencianista ha acusado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, de “no construir ningún centro social en siete años” y de “paralizar la construcción de tres centros de salud”, definiendo la actual Alicante como una “no ciudad”.

El concejal también ha asegurado que el alcalde “ejerce la violencia política contra las personas mayores”, ha afeado al alcalde "no convocar el consejo social de la ciudad” y ha recordado los 192 despidos en Servicios Sociales del Ayuntamiento, que “han creado un agujero en las listas de espera”.