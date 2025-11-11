Este es el centro de salud de Alicante con el récord de espera para una cita médica en la Comunidad

El centro de salud Campoamor-Plaza de América de Alicante tiene el récord autonómico de demora para cita con el médico, con 14 días de media. Estos datos se desprenden de un informe elaborado con datos oficiales solicitados por Compromís y proporcionados por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, ratificados por personal sanitario que habla de saturación desde hace años. Le corresponde una población de 36.000 pacientes a los que atender y por los propios usuarios, aunque la Conselleria de Sanidad asegura que la demora media actual se sitúa en 5 días en Medicina de Familia y 5,5 en Pediatría, "lo que refleja unos buenos indicadores asistenciales".

Sin embargo, hay varios facultativos sin sustituir desde antes del verano asumiendo el resto de esa categoría un cupo medio de 1.500 pacientes por cada uno de los que falta, explican otras fuentes sanitarias. Salud mental funciona con un solo psiquiatra, pues tienen una plaza desde el verano sin sustituir, lo que obliga a cancelar citas y a realizar derivaciones preferentes al Hospital de Sant Joan en el caso de los casos urgentes.

Sobre este déficit en un área tan sensible en estos momentos, la Conselleria de Sanidad confirma que en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) existe una vacante de Psiquiatría que no ha podido ser cubierta durante el último año debido a la falta de profesionales disponibles.

La conselleria afirma que existe una vacante de Psiquiatría que no ha podido ser cubierta el último año por la falta de profesionales disponibles

Rehabilitación

Otro servicio con carencias apuntadas por pacientes y profesionales es el área de Rehabilitación, donde solo se ve en la actualidad a los preferentes y a los niños. La conselleria explica que el centro recibe un elevado número de interconsultas, ya que se encuentra en una zona con población envejecida. "Por este motivo, se están adoptando medidas para agilizar la asistencia al máximo y los casos urgentes se derivan al Servicio de Rehabilitación del hospital", señalan.

Las quejas por escrito de las personas que tienen el médico u otro servicio sanitario asignado en este ambulatorio son constantes así como del propio personal administrativo porque no dan abasto, añaden las fuentes. Para empezar, por la tardanza en ser atendidos en el mostrador.

"Llegan a esperar una hora y a superarla hasta salir su turno en pantalla, con entre 90 y 100 números por delante". Era el caso este martes de Ernesto Castellano, un paciente que tuvo que aguardar más de 70 números para que le dieran una consulta médica urgente afectado por impétigo, una enfermedad bacteriana infecciosa de la piel que se presenta con mayor frecuencia en los niños. De hecho, sus hijos se contagiaron primero.

Otra imagen del centro de salud alicantino / INFORMACIÓN

Citas telefónicas

Van tan saturados que "es habitual que no se atienda el teléfono de citas lo que, junto al tiempo de espera, hace que aumente la agresividad de muchos pacientes cuando llegan al mostrador", añaden los sanitarios consultados.

La Conselleria de Sanidad apunta al respecto que el centro de salud dispone de una plantilla administrativa formada por 11 profesionales que se distribuyen atendiendo a las necesidades asistenciales del centro, algunos de ellos con dedicación exclusiva en la atención telefónica, para optimizar los recursos.

"Demasiado hacen los sanitarios" "Demasiado hacen las pobres personas. Hay mucha gente y se ceba con ellos (sanitarios) cuando hacen lo que pueden y encima les pagan muy mal. El otro día solo había una enfermera para coger los datos y poner vacunas. Tenía cita a las 9:45 y salí a las once de la mañana", explicaba en la puerta del centro de salud Concepción Alberola Juan, quien culpa al sistema del colapso, y exime a médicos, enfermeras y administrativos, enfadada con que se hayan cerrado recursos que, afirma, funcionaban bien.

De baja

Otra paciente, Adelaida García, está contenta con su médico, que le atiende bien y le ha pedido distintas pruebas, pero tampoco con el sistema. Lleva de baja desde finales de enero con un manguito rotatorio encapsulado, lo que le impide trabajar como docente de educación especial, y ha estado acudiendo a la Unidad del Dolor. "Estoy desesperada porque me causa ansiedad", explicaba. Asimismo, no ha encontrado solución en un problema de visión pese a que la enviaron al robot especializado Doria. "Me dieron unas gotas hidratantes y me dijeron que si tengo problemas que vaya a Urgencias".

Hay más quejas de los asiduos a este centro de salud: los constantes problemas con el aire acondicionado en verano por deficiencias en los conductos, que al parecer hacen que caiga agua al suelo, por lo que se ha levantado la madera en algunos puntos e incluso un hierro hace una semana, donde habrían tropezado varias personas.