Este es el día y la hora del encendido de luces de Navidad en Alicante

Alicante se prepara para una Navidad llena de luz. La ciudad está lista para inaugurar su temporada navideña con un alumbrado que promete ser el más ambicioso de su historia. Este año, se espera que el despliegue lumínico transforme las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha confirmado que el alumbrado festivo se inaugurará el próximo 21 de noviembre a las 19:00 horas en la avenida de la Constitución, junto al tradicional árbol de Navidad que adorna el corazón de la ciudad.

Se trata de un evento que marca el inicio de una serie de actividades que acompañarán a alicantinos y visitantes durante toda la temporada navideña.

Belén Gigante

La concejala de Fiestas también ha avanzado que el 23 de noviembre se inaugurará el Belén gigante en la Plaza del Ayuntamiento a las 19.00 horas. La instalación de este nacimiento, el más grande del mundo, comenzará en la madrugada de este domingo.

Peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

Ese mismo día 23 de noviembre, con motivo de la inauguración del Belén Gigante, se pondrá en marcha la primera fase de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, con restricción total del tráfico hasta el 6 de enero, coincidiendo con la exposición del belén.

Tras las fiestas, y en acuerdo del equipo de gobierno del PP con Vox, según ha indicado la concejala de Fiestas, se abrirá la plaza consistorial pero únicamente al transporte público, iniciándose una segunda fase de semipeatonalización a partir de Navidad. Esta fase tiene, por el momento, estará activa por tiempo indeterminado ya que desde el equipo de gobierno desconocen cuando se cerrará al tráfico de transporte público esta plaza.

Alumbrado

El alumbrado navideño de este año se estrena bajo un nuevo contrato de iluminación festiva, considerado el más ambicioso de la historia de la ciudad. El acuerdo, que estará vigente hasta 2028 y tiene un valor de 2,1 millones de euros, contempla un despliegue sin precedentes, pasando de 77 a más de 120 puntos decorados y un presupuesto anual de 633.000 euros, que puede ascender a 700.000 euros si se incluyen las luces de Carnaval y Hogueras. Además, cada Navidad se instalarán cuatro grandes elementos luminosos, como bolas o cajas de regalo, de forma gratuita.

Las nuevas decoraciones reforzarán zonas emblemáticas de Alicante. El eje Marvá-Soto-Gadea contará con ocho adornos adicionales, las avenidas Jijona y Novelda sumarán 22 nuevos puntos luminosos, la calle Castaños incorporará tres decoraciones, la plaza del Ayuntamiento estrenará once, y el Teatro Principal recibirá dos.

El Mercado Central será otro de los puntos estrella, con 600 bombillas en la plaza del 25 de mayo (560 más que el año anterior) y 900 en su interior. La iluminación también se ampliará en el Mercado de Carolinas, con 160 bombillas adicionales, mientras que Benalúa y Babel mantendrán la decoración de años anteriores.