Este es el día que el tráfico dejará de circular por la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La plaza del Ayuntamiento de Alicante volverá a cerrarse al tráfico por Navidad, pero esta vez como inicio formal de su peatonalización. El Ayuntamiento de Alicante ha fijado el domingo 23 de noviembre para la restricción total de vehículos, coincidiendo con la inauguración del belén gigante en la propia plaza consistorial y la puesta en marcha del alumbrado navideño el viernes 21 de noviembre. Durante toda la campaña de Navidad, y con el límite puesto en el 6 de enero, ni coches ni transporte público podrán circular por la plaza, que quedará exclusivamente para uso peatonal y actividades festivas.

Pasadas las fiestas, el Ayuntamiento reabrirá el espacio de forma parcial, permitiendo únicamente el paso de autobuses urbanos y taxis. Esta es la segunda fase de semipeatonalización está acordada con el grupo municipal Vox como condición para sacar adelante la quinta modificación de crédito de cinco millones de euros, aprobada este martes en Junta de Gobierno, y que incluye una partida de 490.000 euros realizar las actuaciones de peatonalización de la plaza. De hecho, a día de hoy, el equipo de gobierno del PP no pone fecha para el cierre total al tráfico, que en principio debería producirse cuando se reorganicen las rutas del transporte urbano, un proceso que el alcalde, Luis Barcala, calificó hace un mes como "clave" para culminar el proyecto.

Peatonalización pendiente de obras

Mientras, estas navidades el cierre de la plaza del Ayuntamiento se implantará sin obras, y previsiblemente mediante elementos provisionales, tal y como ocurrió el pasado año cuando la plaza ya permaneció cerrada durante la Navidad debido a las obras de emergencia que se realizaron en el edificio del Ayuntamiento de Alicante tras la caída de un cascote de grandes dimensiones en octubre de 2024. En esta ocasión, el equipo de gobierno del PP plantea el cierre de la plaza como el primer paso de una peatonalización por fases.

La decisión entra en contradicción con las declaraciones previas del propio alcalde, que en otras ocasiones había rechazado una peatonalización "con maceteros", en alusión a las críticas que dirigió al antiguo tripartito de izquierdas (que gobernó entre 2015 y 2018) por cerrar la avenida de la Constitución con elementos provisionales. Sin embargo, este año, y, hasta que se ejecute el proyecto definitivo, la plaza volverá a ser peatonal precisamente mediante este tipo de soluciones temporales.

Precisamente, la portavoz del equipo de gobierno del PP ha confirmado que, por el momento, no hay fecha para el cierre total de la plaza al transporte público tras la reapertura parcial está prevista a partir del 6 de enero. "Más adelante habrá detalles. No hay tiempo definido para que se quede abierta con el transporte público", señaló la portavoz en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Dos fases sin calendario cerrado

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya adelantó en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el 13 de octubre, que la transformación de la plaza se ejecutará en dos fases. Barcala insistió entonces en que la peatonalización completa se llevaría a cabo "inmediatamente después" de la primera fase, pero condicionada a la reorganización del sistema de transporte urbano.

El alcalde indicó que el cierre total de la plaza se produciría "cuando esté readaptado todo el sistema de distribución del transporte urbano", ya que indicó Barcala que "lo que me preocupa es la redistribución y el flujo del transporte urbano, esa es la clave de todo, porque el transporte público hay que garantizarlo".

Un proceso con antecedentes recientes

El proceso de peatonalización de la plaza tiene su origen en un cierre de tráfico forzoso ocurrido hace poco más de un año. En octubre de 2024, la caída de cascotes de grandes dimensiones desde la fachada del edificio consistorial obligó a prohibir el paso de vehículos por motivos de seguridad. El incidente llevó al Ayuntamiento a anunciar, en enero de este año, su intención de cerrar de forma definitiva el tráfico en el entorno.

En aquel momento, el alcalde aseguró que las obras de remodelación comenzarían en 2025, aunque el proyecto aún no se ha concretado. De hecho, tras aquel cierre temporal, la plaza fue reabierta al tráfico en enero, después de permanecer delimitada durante meses con maceteros y vallas provisionales. Esa reapertura fue presentada como una medida temporal hasta disponer de un proyecto estable. Sin embargo, con el nuevo cierre del 23 de noviembre, el Ayuntamiento vuelve al punto de partida, esta vez con la intención de convertir el cierre navideño en el arranque formal de la peatonalización aunque sin una fecha para su cierre definitivo.