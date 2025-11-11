La espera interminable del Conservatorio de Música de Alicante: las familias se movilizan

A las familias de los alumnos del Conservatorio de música de Alicante se les ha agotado la paciencia después de tres años y medio desde que la Conselleria de Educación anunciara 10 millones de euros para construir unas nuevas instalaciones, sin que hasta este momento ni siquiera se sepa dónde se construirá el centro educativo. Ante la falta de respuestas, la asociación de padres y madres ha convocado dos concentraciones la próxima semana y otra la siguiente para exigir al Ayuntamiento y a la Generalitat compromisos firmes y plazos realistas. Hay 3.000 familias afectadas, entre alumnos y profesorado.

"Estamos cansados de esta situación, queremos un centro digno, no tenemos por qué ser menos que otros municipios", lamenta Isabel Díaz, la presidenta de la Ampa de un conservatorio que el pasado curso cumplió 25 años. Advierte de que no están pidiendo "ningún lujo", sino un centro en condiciones con cabinas de estudio, salas insonorizadas un salón de actos y una biblioteca "porque los niños están repartidos por los pasillos en pupitres si les falta algún profesor", asegura.

Y es que este centro de enseñanza público no tiene uno o dos problemas, sino varios. En primer lugar, el Conservatorio está dividido en dos puntos de la ciudad, por un lado, el edificio de la calle San Fernando, donde se imparten las enseñanzas elementales del Conservatorio Profesional de Música de Alicante «Guitarrista José Tomás», y, por el otro lado, el inmueble ubicado en el Tossal, donde se imparten las enseñanzas profesionales (compartido éste con los otros tres conservatorios de la ciudad: Conservatorio Superior de Música, Conservatorio Superior de Danza y Conservatorio Profesional de Danza).

"Que los dos centros estén separados es una situación muy incómoda, repercute en los horarios de las clases y a nivel pedagógico, además hay padres que tenemos que llevar a nuestros hijos a los dos lados en una misma tarde, es una odisea", explica la portavoz de las familias. A esto se suma el malestar de los padres por el deterioro de las dependencias de la calle San Fernando, donde carecen de salidas de emergencia, de insonorización en las salas de música o de aislamiento en las ventanas. También están hartos de la falta de aparcamiento en la zona, que genera problemas de seguridad cuando los padres hacen una parada corta frente al centro para que bajen del coche los alumnos.

La sede del Conservatorio de Música de Alicante de la calle San Fernando / PILAR CORTES

Las ubicaciones planteadas

"Tenemos la sensación de que no se están moviendo, llevamos años reclamando una solución definitiva y lo único que sabemos es que el Ayuntamiento nos dijo en marzo que iban a estudiar la posibilidad de rehabilitar la sede del Tossal para centralizar allí todo el conservatorio", añade Díaz.

Los emplazamientos que se han barajado en los últimos años para las reivindicadas instalaciones son desde el Tossal, las harineras de Benalúa, terrenos del PAU 5 e incluso en el colegio de La Aneja. Sin embargo, en 2022, antes de las elecciones, la Concejalía de Urbanismo se negó a conceder la licencia de la parcela en terrenos del Tossal, por entender que se trata de una área a proteger.

Las dependencias del Conservatorio en el Tossal / HECTOR FUENTES

Ante ello, la asociación de padres lamentó la decisión municipal y advirtió de que el proyecto no incluía talar ni un árbol porque la parcela ocupa la piscina y zonas deportivas abandonadas. En abril de 2023 , un mes antes de las municipales, el Ayuntamiento ofreció a la Generalitat 12.000 metros cuadrados de suelo en el PAU 5 para el nuevo conservatorio de música. Sin embargo, desde la Conselleria de Educación, en manos entonces de Compromís, dijeron tendrían que estudiarlo.

Más de dos años después de la entrada del PP al Consell todavía no se ha aclarado la ubicación. La única certeza es que los Presupuestos de la Generalitat contemplaban para este año 100.00 euros para el Conservatorio de Alicante; para 2026, 3,7 millones de euros y para 2027 están previstos 8,6 millones, lo que implicaría ejecutar el grueso de la obra.

Hartos de la incertidumbre, el próximo miércoles, 19 de noviembre, familias, alumnos y profesorado se concentrarán en el Conservatorio del Monte Tossal a las 17 horas. La segunda protesta está prevista al día siguiente en la entrada del Conservatorio de San Fernando. El jueves, 27 de noviembre, también protestarán en la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del Pleno Municipal.