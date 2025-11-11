Alicante frena el contrato para gestionar la oficina "antiaborto" para no duplicar servicios municipales

La gestión de la oficina "antiaborto" de Alicante se queda en el aire por duplicidad de servicios. El gobierno de Barcala ha puesto freno este martes a la externalización del servicio de gestión de la oficialmente conocida como Oficina de la Maternidad, para no duplicar servicios que ya presta el Ayuntamiento. La iniciativa, exigida por Vox como condición para apoyar el presupuesto municipal de 2025, estaba diseñada para prestar atención psicológica y acompañamiento a mujeres embarazadas, sus parejas y familias con niños de hasta seis años. Sin embargo, apenas un mes después de que la Junta de Gobierno aprobara sacar a licitación el contrato, la propia Concejalía de Bienestar Social ha solicitado la suspensión del procedimiento por duplicidades.

La complejidad de sus funciones y la coincidencia de algunas de sus prestaciones con servicios ya gestionados directamente por la concejalía han llevado a paralizar el procedimiento. El proyecto, que incluía visitas domiciliarias, asesoramiento socioeducativo y apoyo en la crianza, se enmarcaba dentro del "Servicio de atención al desarrollo infantil", un contrato que el Ayuntamiento pretendía externalizar hasta 2027, con posibilidad de prórroga, con un presupuesto base de 389.243,54 euros.

Por el momento, desde el equipo de gobierno del PP no han concentrado si esta licitación volverá a ponerse en marcha o se buscarán otras fórmulas. Así lo reconoció el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, durante la rueda de prensa celebrada este martes tras la Junta de Gobierno Local. "Se han detectado algunas cuestiones que indican que podría haber una duplicidad de actuaciones y en esa tesitura se ha solicitado la suspensión desde Bienestar Social. De momento lo único que podemos decir es que el procedimiento está suspendido", afirmó Villar.

Por su parte, fuentes de Vox indican que están "muy sorprendidos" por los continuos cambios en medidas pactadas. Sin embargo, desde la formación ultra se muestran "muy tranquilos" ante esta situación, ya que indican que "el tiempo corre en contra del equipo de gobierno y son ellos los que tienen que decidir como van a defender la maternidad si quieren presupuestos para 2026".

Motivos de la suspensión

El pasado 10 de noviembre de 2025, el órgano gestor del contrato, dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, presentó un escrito al Servicio de Contratación proponiendo la suspensión del procedimiento de licitación. Según explican en el documento firmado por el jefe de servicio y la concejala Begoña León, algunas de las prestaciones del contrato "comprenderían la misma finalidad que otras prestaciones de gestión directa de este Servicio".

El informe señala que, antes de continuar con el proceso de adjudicación, era necesario evaluar si la prestación de estos servicios debía seguir tal y como se había planificado o si existían alternativas que garantizaran un mejor cumplimiento del interés público. En palabras del órgano gestor, la suspensión busca "evitar perjuicios irreparables tanto a la Administración como a los licitadores", asegurando que cualquier decisión futura se tome con todos los elementos de juicio necesarios.

La paralización se adopta como medida cautelar siguiendo la normativa que permite a los órganos competentes tomar disposiciones temporales para garantizar la eficacia de resoluciones futuras y evitar daños irreparables. El Ayuntamiento recuerda que, de acuerdo con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la decisión de no adjudicar o celebrar un contrato es discrecional, siempre que exista una justificación de interés público.

De esta forma, la Junta de Gobierno adoptó este martes el acuerdo de suspender el procedimiento, que ya había sido publicado en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y ordenó comunicar la resolución a todos los implicados: el órgano gestor, la responsable del contrato y la Mesa de Contratación. De hecho, el plazo para presentar ofertas finalizó el pasado 3 de noviembre. Por ahora, el contrato para el Servicio de Atención al Desarrollo Infantil queda paralizado.

Reacciones municipales

Ante esta situación, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, recordó que en el pleno del Debate del Estado de la Ciudad "ya advirtió" de que lo que pretendían PP y Vox era privatizar una parte de los servicios sociales de Alicante. "La ultraderecha exigió esta concesión y Barcala, como nos tiene acostumbrados, traga. Son los técnicos los que le han parado los pies al demostrar que esta licitación es contraria al interés público. Es la prueba de que esa licitación es contraria al interés público. Antes de iniciar ese proceso de privatización como concesión ideológica se tendría que haber hecho un estudio de necesidades", afirmó Barceló quien reclamó que se mantenga la suspensión hasta que se evalúe la capacidad de los servicios municipales.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, aseguró que la suspensión del procedimiento demuestra la ilegalidad de la oficina. "Esta oficina no es legal. Ahora se han dado cuenta de que no pueden destinar esos 400.000 euros —que originalmente se quitaron a las personas dependientes, para dárselos a Vox para su oficina "antiaborto". El resultado de este gobierno es, simplemente, la nada", afirmó Mas.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, celebró la suspensión del contrato de la Oficina de la Maternidad promovida por Vox. "Era un montaje ideológico encubierto, que usaba dinero público para imponer una visión moral y culpabilizadora sobre las mujeres. La paralización demuestra que las políticas sociales no pueden convertirse en un laboratorio ideológico", destacó Copé.

Un contrato con polémica

La Oficina de la Maternidad se convirtió en un asunto político desde su concepción, en marcha desde noviembre de 2024. Vox condicionó su apoyo al presupuesto municipal de 2025 a la creación de este servicio, considerado por sus críticos un intento de desincentivar el aborto. Para negociar las cuentas de 2026, la formación ultra reclamó dotar de financiación específica a la oficina, lo que llevó al equipo del alcalde Luis Barcala, del PP, a lanzar un contrato de casi 390.000 euros destinado a estas prestaciones.

El proyecto incluía intervenciones sociales, educativas y psicológicas para mujeres en el periodo prenatal, atención a sus parejas y acompañamiento en la crianza de niños de hasta seis años, con preferencia por los menores de tres. Los servicios iban desde la orientación y el asesoramiento en la Oficina de la Maternidad hasta intervenciones individuales, familiares y grupales en el desarrollo infantil, complementando el trabajo de los trabajadores sociales municipales.