La Guardia Civil de Alicante presenta la VII Ciberliga de Retos en el Ciberespacio para estudiantes de 4º de ESO

La Guardia Civil, en el marco de su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención de la cibercriminalidad, impulsa la VII edición de la Ciberliga Nacional de Retos en el Ciberespacio, en su modalidad pre-amateur, dirigida al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta iniciativa, que nació en 2019 con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, tiene como objetivo fomentar la cultura de la ciberseguridad entre los jóvenes, promover el uso responsable de las tecnologías y detectar talento en el ámbito digital, herramientas todas ellas básicas para la investigación de los delitos que se comenten a través de la red.

A través de la Dirección General de la Guardia Civil y con la colaboración de la Conselleria de Educación, se facilita la participación de los centros educativos de la provincia de Alicante en esta séptima edición.

Concienciación digital

La modalidad pre-amateur de la Ciberliga está orientada a los estudiantes de 4º de ESO, que como nativos digitales se encuentran especialmente expuestos a los riesgos del ciberespacio, según informa la Guardia Civil de Alicante.

El programa combina formación, concienciación y práctica, mediante una sesión formativa de tres horas que incluye:

Una conferencia sobre el uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales.

Explicación de herramientas básicas de autoprotección digital.

Una competición por equipos, con retos prácticos de ciberseguridad en los que el alumnado resuelve situaciones reales, como el análisis de metadatos, la detección de perfiles falsos o la localización de información en fuentes abiertas.

La competición se desarrolla principalmente en línea a través de la plataforma oficial ligagc.com .

Calendario

La Ciberliga se estructura en dos fases: una autonómica y otra nacional. Los centros educativos de Alicante podrán inscribirse en fechas próximas este mes de noviembre, una vez que se publique la resolución autonómica próxima a producirse. La fase clasificatoria de la Comunidad Valenciana se celebrará entre el 2 y el 13 de marzo de 2026, en sesiones distribuidas en dos bloques semanales.

La Guardia Civil registrará los centros interesados durante noviembre y antes del 1 de diciembre, y la inscripción del alumnado participante deberá completarse antes de las vacaciones de Navidad.

La fase final, de ámbito nacional, tendrá lugar los días 14 y 16 de abril de 2026 en la Academia de Oficiales y el Centro Universitario de la Guardia Civil, en Aranjuez (Madrid).

Los dos mejores equipos de la Comunidad Valenciana representarán a la autonomía, con el límite de un equipo por centro educativo.

La Fundación Guardia Civil asumirá los gastos de alojamiento y manutención de los finalistas, mientras que los desplazamientos correrán a cargo de los centros o las administraciones educativas.

Los equipos ganadores en la fase nacional recibirán premios de material informático que les permitirá mejorar su rendimiento académico y su formación, como ordenadores, tablets o dispositivos electrónicos, y todos los participantes obtendrán un diploma acreditativo. No obstante, el principal valor de la Ciberliga es la experiencia formativa y la concienciación digital adquirida durante el proceso.

La Guardia Civil refuerza con esta iniciativa su compromiso con la educación en seguridad digital y la prevención de riesgos tecnológicos entre los jóvenes, subrayando la importancia de la colaboración entre los centros educativos, las administraciones públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la construcción de un entorno digital más seguro.