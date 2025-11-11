Cascada de protestas y huelgas en los colegios e institutos de Alicante

Los centros educativos de la provincia de Alicante afrontan una cascada de protestas y varias jornadas de huelga durante este curso, convocadas por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, y respaldadas por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, para reivindicar a la Conselleria de Educación mejoras salariales para los docentes, un refuerzo de las plantillas y la sustitución de la Ley de Libertad Educativa por otra que "garantice y proteja" el valenciano.

La primera jornada de huelga será definitivamente el próximo 11 de diciembre, dentro del calendario de movilizaciones previsto hasta el mes de mayo. Las organizaciones sindicales convocantes quieren que el nuevo Consell atienda las demandas planteadas y active las mesas de negociación necesarias para abordar sus peticiones.

Las movilizaciones comenzarán el 20 de noviembre, con concentraciones por la mañana en los centros educativos y, por la tarde, en Alicante (Casa de las Brujas), Castellón (Casa dels Caragols) y Valencia (Plaza Manises), a las 18 horas. En caso de que el nuevo Gobierno valenciano no dé respuesta a las reivindicaciones sindicales, los sindicatos han acordado que el calendario continuará con una jornada de huelga en enero, febrero y marzo; dos jornadas de huelga en abril y varias jornadas de huelga en mayo, con la posibilidad de convertirse en huelga indefinida.

Protesta del profesorado experto y especialista de FP en Alicante / Rafa Arjones

¿Qué reclaman?

Los sindicatos presionarán para lograr mejoras salariales para el profesorado, con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. Recuerdan que el profesorado valenciano es uno de los peor remunerados de todo el Estado.

También exigen la reversión de los recortes en las plantillas, especialmente en Formación Profesional y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado. Asimismo, reclaman la recuperación de las condiciones laborales recortadas al profesorado experto y especialista, que se encuentra en huelga indefinida desde el 3 de noviembre.

Igualmente, demandan la reducción de las ratios de alumnado por aula, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad educativa, así como la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afectan, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, desviando el foco del principal objetivo educativo: la docencia.

En el paquete de medidas, incluyen la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados, además de la supresión de la ley que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos.