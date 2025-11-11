El PSOE urge a Barcala que reclame soluciones a Educación para la escuela de arte de Alicante

El declive de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, que ha encendido a los alumnos y profesores, tras estar cerrada cuatro semanas por una plaga de pulgas, ha saltado al terreno político. El grupo municipal socialista, a través del concejal Emilio Ruiz, ha exigido hoy al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que reclame de forma inmediata a la Conselleria de Educación una solución a las "graves deficiencias" que ha denunciado la comunidad educativa.

“Es muy significativo que Barcala siga callado mientras la comunidad educativa se ha echado a la calle para exigir que se atiendan sus reivindicaciones. De un alcalde se espera que apoye a los profesores y al alumnado que no solo han sufrido plagas de insectos, sino que reivindican soluciones para un edificio que presenta grietas, suelos con socavones y problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida”, ha denunciado Ruiz.

El edil socialista ha denunciado, además, que el Ayuntamiento ha llevado a cabo un trabajo de limpieza y retirada de escombros en las parcelas que existen frente al centro educativo pero, sorprendentemente, se han acumulado los escombros y basura en los laterales.

“Lo que está sufriendo la comunidad escolar es abandono institucional y dejadez del gobierno de Barcala y de la Generalitat. “No podemos permitir que los alumnos aprendan en condiciones indignas ni que la Escuela de Arte y Diseño Superior de Alicante siga siendo un símbolo de abandono. El alcalde debe escuchar, actuar y reivindicar”, ha subrayado.

Los alumnos de la escuela de arte de Alicante han precintado el acceso, como protesta / INFORMACIÓN

Peligrosidad y salubridad

La comunidad educativa ha denunciado que centro en el que están alojados desde hace más de treinta años "presenta graves carencias en cuanto a salubridad y seguridad" y aseguran que durante diez años y por medio de diferentes mecanismos, la Easda ha evidenciado ante la conselleria y el Ayuntamiento "la peligrosidad de las instalaciones, su condición de ruina técnica y el mal estado del terreno circundante, solicitando una nueva ubicación". Prueba de ello son las basuras y jeringuillas que los propios alumnos han enseñado este lunes en los alrededores del centro.

Asimismo, alertan de que la falta de soluciones y de atención a las necesidades mínimas de este centro educativo "ha desembocado en un problema de salud para nuestra comunidad, lo cual consideramos que es una actitud negligente por parte de la Administración". Tras los últimos acontecimientos, el profesorado y alumnado ha exigido la reubicación en un centro que cumpla con" las exigencias higiénicas, funcionales y normativas adecuadas".