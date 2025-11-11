Lluvia de quejas de los estudiantes de FP de la provincia de Alicante por estar sin clase

Una semana después de arrancar la huelga indefinida del profesorado experto de Formación Profesional (FP) los ánimos de los estudiantes están por las nubes, ya que a estas alturas del curso hay quienes no han recibido ninguna clase de ciertos módulos. Primero fue el retraso de la Conselleria de Educación en la contratación de los docentes especialistas y después llegó el parón de los profesores por el recorte de los salarios en hasta un 40 %.

Esta situación ha llevado al alumnado de la provincia de Alicante a presentar numerosas quejas al departamento de José Antonio Rovira ante la impotencia e "indefensión" que sienten cuando a mediados de este mes deberían estar siendo evaluados. Ejemplo de ello han sido las decenas de reclamaciones que han lanzado los estudiantes del centro integrado de FP Valle de Elda y los del IES Victoria Kent de Elche.

A través de más de un centenar de escritos, los estudiantes han trasladado su preocupación por el retraso en el inicio de las clases. Exponen que, aunque el curso comenzó oficialmente a mediados de septiembre, muchos módulos empezaron con un mes de retraso o aún no se han iniciado debido a la tardía contratación de dicho profesorado por parte de la Conselleria de Educación, que se realizó a finales de octubre.

Lamentan que esta demora ha provocado una importante pérdida de horas lectivas en materias troncales y obligatorias, fundamentales para la adquisición de las competencias. Entre los problemas que esto genera, han criticado que esta falta de continuidad afecta la calidad de la enseñanza, al cumplimiento de los objetivos académicos y al desarrollo técnico del alumnado.

Ante ese malestar, los estudiantes se están sumando a las protestas sindicales frente a la Dirección Territorial de Educación cada lunes y también se están concentrando a las puertas de los centros educativos.

Una estudiante, en la protesta del profesorado experto de FP, este lunes / Rafa Arjones

Más problemas: la huelga

Asimismo, los estudiantes han lamentado ante la conselleria que la huelga del profesorado especialista y experto, motivada por lo que consideran que es una "precarización de sus condiciones laborales", está también vulnerando "el derecho del alumnado a recibir una educación completa, continua y de calidad, además de poner en riesgo la formación académica y profesional".

El parón afecta desde el pasado lunes a unos 5.000 alumnos de FP en la provincia, según los sindicatos, y a 180 profesores expertos. Son desde bomberos, soldadores, profesores de autoescuela, electromecánicos, intérpretes en lenguas de signos etc.

Para intentar reanudar las clases, la Conselleria de Educación ha propuesto incrementar en una hora a los profesores expertos que tienen entre una hora y seis de dedicación, mientras que se aumentaría en dos horas a quienes se encuentren en la franja de entre 7 y 18 horas de dedicación.

Sin embargo, el comité de huelga se ha negado en rotundo porque lo que aspira es que los expertos de la FP cobren como un interino a tiempo parcial, es decir, que les paguen jornadas de 37 horas y media semanales, porque aseguran que están dedicando las mismas horas, cuando ahora lo que propone Educación es retribuirles por 24 horas como máximo.

Estos profesionales quieren recuperar el horario que tenían hasta ahora para poder atender mejor el alumnado y llevar a cabo las funciones que ahora han dejado de hacer (gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, según el STEPV.

Para este miércoles hay prevista otra reunión entre el comité de huelga y la conselleria con el objetivo de llegar a un acuerdo.