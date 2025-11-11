Quinto ajuste del Presupuesto de 2025 en Alicante: 5 millones más para cumplir acuerdos con Vox

El quinto cambio en menos de un año. El equipo de gobierno del PP ha dado este martes un nuevo paso en su carrera de ajustes presupuestarios. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el quinto expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 2025, por un importe de 5.041.720 euros, con el objetivo declarado de ejecutar varios proyectos pendientes y, de paso, cumplir los compromisos adquiridos con Vox, socio indispensable del PP en el pleno municipal.

La operación, que deberá ser ratificada en el Pleno de noviembre, se convierte en el quinto cambio en el presupuesto de Alicante desde su aprobación en abril y llega después de un ejercicio marcado por el incumplimiento de la regla de gasto y la aprobación de un Plan Económico-Financiero para volver a la senda de estabilidad en 2026. Aun así, desde el equipo de gobierno del PP insiste en que estas inversiones "son proyectos muy importantes para que Alicante siga avanzando".

De los cines Aba6 a la plaza del Ayuntamiento

El nuevo ajuste financiero incorpora créditos extraordinarios por 3,2 millones y suplementos de crédito por otros 1,7 millones, financiados mediante la anulación de partidas que, según el infome elaborado por la Concejlía de Hacienda, "no afectan al normal funcionamiento de los servicios". Los fondos se destinarán, entre otras actuaciones, a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, un proyecto valorado en 490.000 euros, en el que se permitirá el paso del transporte público tras la exigencia de Vox.

El expediente también incluye 1,5 millones para la reforma de los antiguos cines Aba6, con el objetivo de transformarlos en un nuevo espacio cultural de ensayo y producción, y 1,2 millones para la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia.

En materia de infraestructuras, el Ayuntamiento asigna 125.000 euros para la mejora de la plaza Gabriel Miró, 70.000 para la sustitución del ascensor del Raval Roig y 207.138 euros para la instalación de sombrajes en el centro, todas ellas actuaciones incorporadas por acuerdo con Vox. También se recogen 265.274 euros para la reparación de pistas deportivas en la zona norte (Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena), 155.000 euros para la reurbanización de la calle Océano y 267.914 euros para el arreglo de viales principales.

En el área de Seguridad, destaca la adquisición de una embarcación para la Policía Local por 156.393 euros, otro compromiso incluido en el pacto con la formación de ultraderecha. En el ámbito cultural, se reservan partidas menores para la compra de obras de arte, instrumentos para la Banda Municipal y material bibliográfico para las bibliotecas públicas.

Un presupuesto que no termina de arrancar

La aprobación de esta modificación de crédito no es un hecho aislado. Con esta operación, ya son cinco los ajustes aprobados por el equipo de gobierno desde la entrada en vigor del presupuesto de 2025, el pasado mes de abril. En menos de ocho meses, el ejecutivo de Luis Barcala ha reformulado las cuentas municipales de forma recurrente para reubicar fondos y financiar proyectos pendientes. El propio informe de Intervención municipal del pasado abril reconocía el incumplimiento de la regla de gasto en casi 30 millones durante 2024, lo que obligó al gobierno local a elaborar un plan de ajuste para limitar el uso del remanente.

A pesar de esas restricciones, el equipo de Barcala ha seguido moviendo partidas de un lado a otro para dar cabida a los proyectos que figuran en sus acuerdos con Vox. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, indicó que estas inversiones son “muy importantes para que Alicante siga avanzando en su transformación urbana y social”. La concejala de Hacienda agradeció expresamente a Vox "su interés en impulsar mejoras necesarias" y apeló al "sentido de ciudad" del resto de grupos para aprobar la modificación.

Respecto al argumento que se establece en el acuerdo aprobado, en el que se indica que los gastos "no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente", la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, defendió en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "la modificación se hace con la idea de que esos acuerdos se puedan llevar a efecto, se ha estimado por parte de Hacienda que esa era la vía para sacarlas a cabo" y apuntó a que el compromiso del equipo de gobierno es tener listos los presupuestos antes de que acabe el año.

La oposición carga contra el "trilerismo contable"

Los grupos de la oposición, sin embargo, acusan al PP de manipular las cuentas municipales para maquillar su falta de gestión. La portavoz socialista, Ana Barceló, calificó el expediente como "un nuevo ejercicio de trilerismo contable" y denunció que el alcalde "vuelve a incorporar créditos para inversiones que ya ha anunciado varias veces, pero nunca ejecuta". Barceló señaló además que el Ayuntamiento renuncia a los tres millones destinados al pabellón de Tómbola, lo que desmonta, a su juicio, la excusa de Barcala de que el Gobierno central bloqueaba la obra al no autorizar fondos europeos. "Había fondos municipales reservados, y ha sido el propio alcalde quien los ha retirado", sostuvo Barceló.

Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas ironizó sobre el "pacto en la sombra" entre el PP y Vox. "Nos complace que el alcalde haya salido del armario y reconozca que gobierna con Carmen Robledillo. Lo que han pactado son toldos y ascensores; reivindicaciones ciudadanas presentadas como grandes proyectos políticos", destacó Mas.

En la misma línea, Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida-Podemos, acusó al PP de "mover dinero de un lado a otro mientras los barrios siguen abandonados". Copé apunta a que el Ayuntamiento "gobierna a base de parches contables porque no ejecuta sus propios presupuestos", y mientras "juega con las cifras, los servicios públicos se deterioran y los proyectos importantes se quedan en un cajón".

Cuatro ajustes anteriores en cadena

La primera modificación presupuestaria se aprobó en abril, apenas dos meses después de la aprobación inicial de las cuentas, y ascendió a 1,3 millones de euros, destinados principalmente a subvenciones para entidades festeras (800.000 euros), apoyo al comercio (100.000) y la rehabilitación de Torre Placia (317.000).

La segunda modificación, mucho más amplia, llegó en julio: 35,1 millones de euros destinados a obras de envergadura como el parque inundable de la Almadraba, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia o la finalización del parque del PAU 2-La Torreta, además de 24 millones para amortización de créditos. Apenas dos semanas después, el gobierno local aprobó la tercera modificación, por 561.840 euros, con la que financió la reurbanización de la calle San Francisco (la conocida “calle de las setas”) y la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII.

La cuarta modificación se produjo en octubre, para destinar 500.000 euros a las obras de emergencia en la ladera noroeste del monte Benacantil, en entorno del macho del castillo, ante el "riesgo de desprendimientos".