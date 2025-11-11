El tiempo en Alicante: un martes de sol otoñal

La previsión de Aemet para este martes en la provincia da continuidad al buen tiempo otoñal: ambientes con nubes altas pero sol durante buena parte del día en la mayoría del territorio. Las temperaturas, suaves, entre los 22 °C y los 12 °C en la capital, sin rachas de viento ni precipitaciones, darán en general una jornada luminosa y agradable.

El tiempo en Alicante

Este martes, Alicante disfruta de una jornada plenamente estable, sin rastro de precipitaciones y con cielos dominados por nubes altas que dejarán pasar el sol durante buena parte del día, según la Aemet. Las temperaturas se mantienen suaves, con una máxima de 22 °C y mínima de 12 °C, valores propios de un otoño templado. El viento sopla flojo del este y noreste, sin rachas destacables, y la humedad relativa alcanza puntualmente el 90 % en las primeras horas, bajando hasta el 45 % durante el mediodía. El ambiente será, en conjunto, luminoso y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en Elche

Elche afronta este martes un día tranquilo y sin lluvias, con cielos de nubes altas por la mañana que tenderán a quedar poco nubosos a lo largo de la jornada, según la Aemet. Las temperaturas se mantienen suaves, con una máxima de 22 grados y mínima de 10, acompañadas de una humedad elevada que alcanzará el 100 % al final del día. El viento soplará flojo del norte, sin rachas destacables, favoreciendo una sensación térmica templada y estable en todo el municipio.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá este martes una jornada seca, sin previsión de lluvias y con cielos de nubes altas que tenderán a quedar poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 21 grados, con ambiente templado y estable. El viento soplará flojo del sur y suroeste, sin rachas destacables, y la humedad se moverá entre el 35 y el 80 %.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este martes un tiempo estable y seco, sin previsión de lluvias y con cielos de nubes altas que quedarán poco nubosos por la tarde, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 grados, con ambiente fresco al amanecer. El viento soplará flojo del sur y norte, sin rachas destacables. Podrán formarse bancos de niebla a última hora del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá hoy un tiempo seco, sin previsión de lluvias, con cielos de nubes altas que quedarán poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con ambiente templado en las horas centrales. El viento será flojo, de componente oeste por la mañana y tendiendo a sureste y norte al final del día. La humedad relativa será elevada, con valores cercanos al 95 % a última hora y un mínimo en torno al 45 % al mediodía.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy un tiempo estable y sin lluvias, con cielos de nubes altas que quedarán poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 22 grados, con ambiente templado a mediodía. El viento soplará flojo, de oeste por la mañana y este por la tarde. La humedad relativa rondará valores entre el 40 y el 85 %.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá hoy un tiempo seco, sin previsión de lluvias, con cielos de nubes altas durante gran parte de la jornada, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 grados, con ambiente algo fresco a primera hora y más suave a mediodía. El viento soplará flojo de sur y suroeste, sin rachas relevantes. La humedad relativa se mantendrá en valores moderados, entre aproximadamente el 30 y el 65 %.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy un tiempo seco, sin previsión de lluvias y con cielos de nubes altas que quedarán poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas se moverán entre 12 y 22 grados, con ambiente templado en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado de sur, con rachas en torno a 10-15 km/h. La humedad relativa será elevada a primeras y últimas horas, con valores que podrán alcanzar el 100 %.