Una acera renovada para que los coches la ocupen en el barrio alicantino de San Agustín

Pese a que el Ayuntamiento de Alicante renovó una de las aceras de la calle Luis Vives para ampliarla y agilizar el paso peatonal, esta obra no ha logrado su cometido. Vecinos de esta calzada del barrio de San Agustín denuncian que los coches siguen estacionando en este lado de la calle, donde hasta este verano había plazas habilitadas y, tras las obras, éstas fueron eliminadas a cambio de ampliar la acera al servicio del peatón.

Pero los conductores continúan aparcando en este lado de la calle. Ahora encima de la acera, ocupando así la zona de paso peatonal y dificultando, incluso, que los vecinos abandonen sus casas a pie de calle. En el otro lado de la calzada, donde sí que hay aparcamientos habilitados, la acera es mucho más estrecha y el paso a pie se ve interrumpido por las farolas.

Los coches impiden el paso a una mujer con movilidad reducida en la calle Luis Vives del barrio de San Agustín, en Alicante. / INFORMACIÓNTV

Vicente Ortega, que vive en esta calle junto con su madre, que se encuentra en estado delicado de salud, señala que “antes, por lo menos, cuando la acera era más estrecha, se podía andar”. Ahora, en cambio, “las personas, especialmente las mayores, solo tienen impedimentos”. Su madre, por ejemplo, “se mueve con carrito eléctrico y no puede pasar”.

Antes, por lo menos, cuando la acera era más estrecha, se podía andar Vicente Ortega — Vecino de la calle Luis Vives

Otra vecina, Antonia Pérez, también lamenta las dificultades con las que se encuentra en el día a día. “La calle la arreglaron este verano, hicieron la acera más grande, pero ahora no podemos movernos porque los coches aparcan”, critica. Recuerda, además, que en este barrio la mayoría de los vecinos son personas mayores. Un familiar suyo, que regenta un taller en la calle Luis Vives, “ha tenido que poner dos pilares porque ni siquiera respetan el vado”.

La calle la arreglaron este verano, hicieron la acera más grande, pero ahora no podemos movernos porque los coches aparcan Antonia Pérez — Vecina de la calle Luis Vives

Horas críticas

Esta situación se da especialmente en la entrada y la salida del colegio concertado Santa María del Carmen, conocido popularmente como Carmelitas, ubicado en la colindante calle Madre Elisea Oliver y cuando los autobuses escolares y los vehículos privados de padres y madres de alumnos se concentran en la zona.

Las aglomeraciones se producen varias veces al día debido a los diferentes horarios de los cursos de los alumnos Abel Bri — Vecino de la calle Luis Vives

El problema, subraya Abel Bri, otro vecino de este barrio, es que "las aglomeraciones de vehículos no se producen solo una vez al día". “Hay que tener en cuenta que los alumnos de secundaria entran hacia las 8, los de primaria sobre las 9, unos salen a las 12, otros a las 2 o a las 3 del mediodía, los de primaria regresan hacia las 2, vuelven a salir a las 5 de la tarde y los que hacen extraescolares no salen hasta las 6 o las 7”, señala.

Acerca ocupada por coches aparcados en la calle Luis vives, en el barrio de San Agustín de Alicante. / Pilar Cortés

Bri, que vive en la acera de enfrente a la que aparcan los coches sobre la calzada peatonal, reconoce que en su barrio “se vive muy tranquilo hasta que llegan las salidas del cole”, y teme por el deterioro de una acera recientemente renovada.

La Policía Local no suele decir nada ni advertir a nadie Juan Manuel Romero — Vecino de la calle Luis Vives

También protesta Juan Manuel Romero, un vecino que define la situación como “un desmadre” y critica que la Policía Local, presente con frecuencia en las salidas de los escolares, “no suele decir nada ni advertir a nadie”. Vicente Ortega trasladó quejas al Ayuntamiento, que contestó, según explica, con el compromiso de “cursar la incidencia al Departamento de Calidad de la Policía Local”. Este miércoles dos agentes instaron a los conductores a no aparcar en la acera, un hecho inédito hasta ahora, según Vicente Ortega, que aunque lamenta que "no expulsaron a todos los coches mal aparcados es mucho más de lo que han hecho hasta ahora".

Otras quejas

Tampoco están conforme los vecinos con la manera como se acabó la reforma de la acera en esta calle, resultado de un cambio de tuberías que obligó a una obra integral. “Cuando acabaron los trabajos dejaron la acera y las casas llenas de polvo, sin baldear, y con una capa de arena que resbalaba”. Este problema se acabó solucionando sin prever que, posteriormente, la acera se convertiría en un estacionamiento improvisado de vehículos. “En las horas punta es más fácil pasear por la acera estrecha, porque hacerlo por la ancha es imposible”, lamenta Ortega.