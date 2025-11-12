Alicante activa un servicio telefónico gratuito para agilizar trámites de Servicios Sociales

Un nuevo canal para atender a los ciudadanos en Servicios Sociales. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante ha puesto en funcionamiento la Central de Atención Social (CAS), un servicio que centraliza las consultas y solicitudes de la ciudadanía relacionadas con los servicios sociales municipales. El sistema, que comenzó a operar el 3 de noviembre, ofrece atención a través de un teléfono gratuito y un formulario telemático, con una media de 30 llamadas y 20 solicitudes en línea diarias durante sus primeros días de actividad.

La creación de esta central responde al objetivo de mejorar la coordinación y la rapidez en la atención a los vecinos, facilitando un primer contacto más sencillo con los recursos sociales del Ayuntamiento. El proyecto fue anunciado por el alcalde, Luis Barcala, durante el Debate del Estado de la Ciudad celebrado el pasado 13 de octubre, donde avanzó la puesta en marcha de este servicio para acortar tiempos de espera y unificar la atención inicial.

Atención telefónica y telemática

El servicio dispone de una línea gratuita (900 700 096) y de un formulario web accesible desde el portal web muncipal de la Concejalía de Servicios Sociales. Ambos canales funcionan de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas, y están gestionados por personal especializado que ofrece información, orientación y acompañamiento sobre ayudas, programas y recursos municipales.

Además, la Central permite consultar el estado de expedientes en curso en Servicios Sociales y, cuando es necesario, concertar citas presenciales con los equipos profesionales de los centros sociales de cada zona. Desde el Ayuntamiento de Alicante indican que la creación de este servicio forma parte del compromiso municipal con la modernización, apostando por la digitalización.

Coordinación y simplificación de trámites

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó durante su visita a las instalaciones de este servicio junto a la concejala de Bienestar Social, Begoña León, que "la Central de Atención Social, aglutina todas las gestiones relacionadas con Bienestar Social, desde dar cita con personal técnico, informar sobre recursos, prestaciones disponibles o el estado de solicitudes y trámites, y todo ello atendido por personal especializado".

Además, Barcala indicó que este modelo de atención "facilita la accesibilidad a los servicios sociales, agiliza las gestiones, optimiza la atención al ciudadano y reduce desplazamientos y tiempos de espera, ofreciendo a los alicantinos un servicio inmediato, cercano y completamente gratuito de información y orientación sobre los recursos y programas sociales".