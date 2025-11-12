Alicante avanza en la reapertura de los refugios antiaéreos cerrados desde agosto

Alicante avanza para reabrir los refugios antiaéreos de la Guerra Civil cerrados desde agosto por retrasos en la adjudicación del servicio. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha propuesto este miércoles la adjudicación del contrato de visitas guiadas a la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana (AGOCV), al considerar justificada su solvencia técnica y económica. El trámite supone la fase previa a la formalización del contrato, que deberá pasar ahora por Junta de Gobierno, y la posterior reapertura de estos espacios de memoria, clausurados desde verano tras expirar el anterior acuerdo de gestión.

Los refugios, uno de los principales atractivos culturales y turísticos vinculados a la memoria histórica de la ciudad, permanecen inactivos desde el 31 de julio, cuando finalizó la anterior concesión. Desde entonces, la red de visitas guiadas ha quedado suspendida, dejando fuera de la oferta patrimonial municipal a los refugios antiaéreos de la ciudad. Alicante cuenta con 94 refugios antiaéreos, de los que solo ocho son públicos y visitables, entre ellos los de las plazas de Séneca, Balmis y Palmeretes.

En la web municipal continúa colgado desde julio el aviso que anunciaba la suspensión temporal de las reservas "hasta que no se haga efectiva la nueva contratación del servicio". Los refugios, rehabilitados en su mayoría en la última década, solo pueden visitarse mediante recorridos guiados, por lo que su cierre ha supuesto un parón total de la actividad.

La situación ha generado inquietud, además, por la posible pérdida de fondos europeos. Cuatro de los espacios, los de Marvá, Músico Óscar Tordera, Tabacalera y Palmeretes, fueron rehabilitados en 2021 con financiación de la Unión Europea, que podría reclamar la devolución de las ayudas si no se garantiza el uso público previsto en el proyecto.

Las condiciones del nuevo contrato

El nuevo contrato tiene como objeto la organización, gestión y realización de visitas guiadas de carácter cultural, turístico y educativo en los refugios antiaéreos y centros de memoria de la ciudad. La duración será de dos años prorrogables por otros dos, con un precio máximo de 5,5 euros por entrada general y 3,3 euros para centros educativos.

El servicio incluirá las visitas al Centro de Interpretación de la Guerra Civil (Casa de Máquinas), al Centro de la Memoria de la Ciudad Descubierta (MeCID) y a los ocho refugios actualmente habilitados, entre ellos el de Benalúa Sur, incorporado por primera vez desde el inicio de su actividad. Cualquier otro refugio que se habilite durante la vigencia del contrato se añadirá automáticamente al servicio.

Entre las novedades figura la reducción de la frecuencia de las visitas, que pasa de dos a una diaria en fines de semana y festivos. También cambia la valoración de idiomas: el italiano sustituye al alemán como lengua adicional junto al francés. Los itinerarios, que deberán tener una duración aproximada de entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas, deberán ser presentados por la empresa adjudicataria mediante un proyecto que detalle los guiones de contenido y rutas. Dichos guiones podrán ser modificados por el Ayuntamiento previa autorización, un aspecto que ha adquirido especial relevancia por el debate político en torno a la resignificación de estos espacios que exige Vox al equipo de gobierno del PP para aprobar los presupuestos municipales de 2026.

Precisamente, el grupo municipal de Vox anunciaba hace unas semanas que condicionaba su apoyo a los próximos presupuestos municipales a que el alcalde, Luis Barcala, revise los contenidos de las visitas guiadas y elimine lo que consideran una "carga ideológica". El partido de extrema derecha reclama "resignificar" los refugios y revisar los materiales del Observatorio de Medio Ambiente y de otros planes municipales, para suprimir términos relacionados con el empoderamiento de la mujer o la memoria antifascista. Por el momento, el Ayuntamiento no ha aclarado si estas exigencias influirán en los contenidos del nuevo contrato, lo que ha despertado la crítica de la oposición.

El PSOE pide explicaciones

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, reclamó al alcalde de Alicante que aclare si acatará las demandas de Vox para resignificar los refugios de la Guerra Civil en Alicante. Barceló recordó que el procedimiento de contratación del servicio de visitas "encara su recta final" y que aún no se ha confirmado si el equipo de gobierno del PP "se plegará a las órdenes de la ultraderecha". "Lo que reclamamos es que el PP no ceda ante la ultraderecha, que pretende manosear ese guion con un afán revisionista de la historia", apuntó la portavoz socialista.

"Exigimos al alcalde que sea valiente y que diga si, una vez más, va a tragar con las exigencias de la ultraderecha", indicó Barceló quien destacó tras la Mesa de Contratación que "Vox no quiere que se cuente que la aviación fascista bombardeó a los alicantinos y alicantinas. Pretende blanquear la historia y esa es una línea roja que Barcala no puede cruzar. No puede manosear la memoria de la ciudadanía alicantina y utilizarla como moneda de cambio en una negociación de presupuestos".