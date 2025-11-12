Desde productos para la alopecia que causan ideas suicidas a sobredosis de vitamina D

Cada vez hay más personas que compran por internet determinados medicamentos, a menudo sin que se lo haya prescrito o indicado un médico, e incluso productos "naturales" cuando en realidad son medicinas supuestamente extraídas de plantas, o que se venden en línea como naturopatía e incluso homeopatía. Uno de los problemas es que los procesos de fabricación no siguen los estándares y pueden contener contaminantes o llegar al consumidor con una composición excesiva que causa sobredosis.

De los peligros de la desinformación sobre medicamentos alerta el médico Pedro Zapater, jefe de sección de Farmacología Clínica del Hospital Doctor Balmis de Alicante y catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, recién elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

El doctor Zapater pone el ejemplo de la finasterida, que previene la caída del cabello y promueve su crecimiento, habitualmente indicada para la alopecia androgénica en los hombres. Hay personas que compran estos productos por internet y toman dosis excesivas, de ahí que la Agencia Española de Medicamentos emitiese una alerta ya que se ha relacionado ese componente con depresión e incluso algunos consumidores desarrollaban ideas suicidas.

El doctor Pedro Zapater alerta de que hay probióticos y preparados que se venden en gimnasios sin garantías de en qué país se ha fabricado

Sin control médico

En este sentido, matiza que hay muchos tratamientos que pueden causar depresión, por ello es fundamental el control médico "para valorar que realmente va a tener un beneficio y controlando al paciente por si surge algún problema identificarlo para retirar ese medicamento. A lo mejor el problema surge solo a determinadas dosis pero si la gente se lo compra por internet a dosis altas y lo toma sin ningún control médico, podemos tener problemas".

Otro caso es el de la vitamina D, con casos notificados en Mallorca de personas que tuvieron que ingresar por un consumo excesivo tras comprarla por internet. La sobredosis de esta vitamina "puede ser muy grave", apunta el especialista. "Lo mismo podemos decir de otros muchos productos adquiridos en línea atendiendo a la información que contienen vídeos y páginas que en algunos casos puede ser correcta pero en otros muchos no. Son informaciones bastante problemáticas y bastante discutibles".

Estanterías con vitaminas en una farmacia de Alicante / Pilar Cortés

Manipulación incorrecta

Zapater también describe efectos adversos en personas que han desarrollado cuadros de hepatitis tras consumir productos naturales adquiridos a través de e-commerce, contaminados durante su manipulación y fabricación por la falta de controles de calidad. Productos procedentes, señala, de países con normas discutibles para procedimientos de salud e incluso con entramados pues a menudo se indica un domicilio social, por ejemplo, en unas islas del Pacífico pero no se concreta dónde se han elaborado. Algo que pasa incluso con probióticos y con preparados que se venden en gimnasios", sin garantías de en qué país se ha fabricado".

Por ello, uno de los retos de su mandato al frente de la sociedad científica de la farmacología es impulsar acciones para mejorar la educación terapéutica y el papel activo de los pacientes en su salud para evitar "muchos usos inadecuados de medicamentos que se deben a la desinformación, especialmente en la era del exceso de información no filtrada en internet".

El doctor Pedro Zapater / INFORMACIÓN

Muchas veces los pacientes cuando su médico les receta un medicamento miran por internet, ven informaciones magnificadas y no quieren tomárselo Doctor Pedro Zapater — Presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica y jefe de sección en el Hospital de Alicante

La información en línea, además, puede llevar a los pacientes a exigir medicamentos específicos a sus médicos o a desconfiar de los tratamientos prescritos. "Muchas veces los pacientes cuando su médico les receta un medicamento miran por internet y pueden ver informaciones magnificadas. Imaginemos que un medicamento causa un efecto adverso grave en muy pocas personas, son casos muy raros. Si ese paciente lo ve por internet, a lo mejor dice, uy, mi médico me ha mandado esto que causa una cosa muy grave. Y no se lo toma, cuando en realidad el riesgo es mínimo. El médico ya ha valorado y el beneficio es mucho mayor".

Equidad en el acceso a los tratamientos La propuesta de Pedro Zapater está centrada en potenciar el papel del farmacólogo clínico en los diferentes niveles y fases de la toma de decisiones sobre medicamentos, impulsar la investigación, desarrollar la dimensión docente y mejorar la colaboración entre servicios. "La Farmacología Clínica es clave en la mejora de la toma de decisiones y a la hora de garantizar la equidad en el acceso a tratamientos ya que proporciona las herramientas que permiten optimizar la elección del mejor fármaco para cada paciente según sus características individuales. Esto se logra mediante la investigación clínica y desarrollo de nuevos medicamentos y el uso de herramientas como la farmacovigilancia, la farmacocinética-farmacodinamia, la farmacogenética y farmacogenómica que nos permiten monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento”. Otras herramientas que se usan son la farmacoeconomía, la farmacoepidemiología y la metodología.

Más tiempo de consulta

Los expertos destacan la necesidad de una estrecha relación médico-paciente y de que el especialista disponga del tiempo suficiente para reevaluar los tratamientos y evitar los efectos adversos derivados de la toma de múltiples medicamentos.

De ahí que otro de los objetivos del nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica sea "la mejora de la prescripción en una sociedad envejecida, con un gran número de pacientes crónicos que toman múltiples medicamentos de forma simultánea", lo que incrementa el riesgo de interacciones farmacológicas.

Hay pacientes que toman diez o más medicamentos, lo que aumenta exponencialmente el peligro de efectos adversos. El doctor Zapater subraya la importancia de que el médico en cada consulta haga una reevaluación de si todos son necesarios o alguno se puede retirar o cambiar la dosis.

Los expertos en Farmacología Clínica son especialistas en la investigación de medicamentos, tanto de los que ya existen como de los nuevos, en cuanto al impacto en los pacientes. Los especialistas y los médicos de cabecera colaboran en la "desprescripción", es decir, reducir o suspender medicamentos cuando los riesgos asociados superan los beneficios, o cuando ya no son necesarios.

El nuevo presidente de la sociedad científica farmacológica, por último, considera necesario el refuerzo de la farmacovigilancia ya que la notificación de reacciones adversas por pacientes y profesionales es insuficiente.