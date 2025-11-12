Estos son los finalistas de la 19ª Gala "Festers d´Alacant"

Alicante se prepara para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos del calendario festero: la Gala "Festers d'Alacant". Este miércoles, los integrantes del jurado han dado a conocer los nombres de los finalistas de la 19ª Gala "Festers d´Alacant", que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Principal. Tras un paréntesis de seis años, el certamen regresa a este escenario, recuperando su espacio tradicional después de haber sido acogido en distintas sedes, como la plaza del Ayuntamiento o el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), durante las últimas ediciones.

En esta edición, los finalistas han sido seleccionados en cinco grandes categorías: Hogueras, Semana Santa, Tradicionales, Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba) y Moros y Cristianos, con modalidades individual y colectiva. El jurado, compuesto por concejales, representantes de las fiestas de la ciudad y dos expertos con amplia trayectoria en el ámbito festero, valoró criterios como la trayectoria festeras, la consecución de un hito significativo o hechos recientes de relevancia protagonizados por los candidatos.

El Premio José Ángel Guirao

Los finalistas individuales, elegidos de entre 41 candidaturas presentadas al cierre del plazo de inscripción, recibirán sus estatuillas acreditativas en un acto que se desarrollará el lunes 17 de noviembre en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Esta ceremonia permitirá reconocer de manera oficial el esfuerzo y la dedicación de quienes han contribuido a mantener viva la tradición festera de la ciudad.

Como es tradicional, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunciará al término de la Gala el ganador del "Premio José Ángel Guirao", que honra la memoria del festero fallecido en 1998. A diferencia del resto de categorías, este galardón no admite candidaturas, ya que su selección es exclusiva del Ayuntamiento, siguiendo la línea de todas las ediciones desde su creación.

Categorías y finalistas

Hogueras

Individual: Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (hoguera Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (hoguera Florida Sur)

Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (hoguera Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (hoguera Florida Sur) Colectivo: hoguera Mercado Central, hoguera Ángeles-Felipe Bergé y barraca "Festa i ví"

Semana Santa

Individual: Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación), Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor)

Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación), Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor) Colectivo: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención

Tradicionales

Individual: Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque), Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig)

Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque), Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig) Colectivo: Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig), Asociación Adorna (San Gabriel)

Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas

Individual: Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín), Manuel Muñoz Soler (Benisaudet)

Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín), Manuel Muñoz Soler (Benisaudet) Colectivo: Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet, Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix

Moros y Cristianos