La huelga en la FP sigue en Alicante: los sindicatos rechazan la última oferta de Rovira

La huelga en la Formación Profesional (FP) continuará en la Comunidad Valenciana. Están cerca de cumplirse las dos semanas de parón de los profesores expertos, lo que ha dejado sin clases a unos 5.000 alumnos de la provincia de Alicante, pero la nueva oferta de la Conselleria de Educación ha vuelto a ser rechazada por los sindicatos este miércoles.

El departamento de José Antonio Rovira ha propuesto pagar hasta 27 horas y media a los especialistas. Sin embargo, con esta propuesta el salario de estos profesionales todavía sigue siendo inferior al del pasado curso, que cobraban como máximo hasta las 37,5 horas, como el resto del profesorado de la FP, que es lo que reivindica el comité de huelga. Justifican que están dedicando las mismas horas que dedican los profesores corrientes de FP.

Aunque el ofrecimiento de la Administración autonómica mejora las condiciones, respecto al planteamiento de la pasada semana, STEPV, CCOO, UGT y CSO todavía lo consideran insuficiente, por lo que tienen previsto presentar una contraoferta, con el objetivo de llegar a un acuerdo para zanjar la huelga lo antes posible, según han trasladado a este diario.

De cualquier manera, hasta la próxima semana no se prevé que haya una nueva reunión con la conselleria, por lo que los institutos y centros integrados de FP seguirán sin poder impartir ciertos contenidos, que solo pueden enseñar bomberos, soldadores, profesores de autoescuela, electromecánicos, intérpretes en lenguas de signos etc.

Mientras tanto, los alumnos están trasladando sus quejas a la conselleria por la pérdida de clases, ya que a estas alturas del curso deberían de estar siendo evaluados, pero hay quienes no han recibido ni una sola clase, primero, por el retraso en la contratación de estos profesionales y, después, por la huelga.

Una estudiante, en la protesta del profesorado experto de FP, este lunes / Rafa Arjones

La anterior propuesta

Educación ofreció, en su primer intento de frenar el parón, incrementar en una hora a los profesores expertos que tienen entre una hora y seis de dedicación, mientras que se aumentaría en dos horas a quienes se encuentren en la franja de entre 7 y 18 horas de dedicación. Sin embargo, el comité de huelga se negó en rotundo porque lo que aspiran es que los expertos de la FP cobren como los interinos y este curso el Consell ha optado por recortarles hasta un 40 % de retribución.

Estos profesionales defienden la necesidad de recuperar el horario que tenían hasta ahora para poder atender mejor el alumnado y llevar a cabo las funciones que ahora han dejado de hacer (gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc.).

La Administración autonómica, por su parte, ha venido poniendo en valor que, durante este curso 25-26, el personal experto ha sido contratado de manera indefinida, frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado. "Tras la publicación del Decreto 97/2025, se garantiza a este colectivo estabilidad, derecho a la percepción de trienios y una indemnización en caso de despido", ha destacado Educación.

En la provincia, hay 180 profesores expertos y en la Comunidad, un total de 400. Según los sindicatos, ha secundado la huelga un 88 % de los especialistas. Para dar soporte al parón, el Consejo Sindical Obrero (CSO) ha habilitado una "caja de resistencia" con un número de cuenta, bajo el argumento de que "nadie abandone la huelga por motivos económicos".