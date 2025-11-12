Los médicos jóvenes de Alicante se queman

Los médicos jóvenes de la provincia de Alicante presentan un cuadro completo de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Un problema estructural que pone en riesgo la salud de los profesionales, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

La realización de guardias de 24 horas durante la residencia quema a los facultativos de menor edad. Dos de cada tres padecen insomnio y uno de cada cuatro ha estado de baja por agotamiento. Este es el panorama de los médicos del futuro según los datos que ha presentado la Organización Médica Colegial en un informe ante el Senado, según el cual la mitad de los médicos jóvenes de España sufre burnout, cifra que se eleva al 54 % en la Comunidad Valenciana, dato extrapolable a la provincia de Alicante.

Médicos en una operación / Alex Domínguez

Los resultados del estudio "Ikerburn, de la vocación al agotamiento", revelan que el 93,9 % de los facultativos jóvenes ya presenta síntomas compatibles con desgaste profesional pese a que están al principio de su trayectoria profesional; y más de la mitad cumple criterios de burnout completo según el MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory–Human Services Survey).

El 38 % recurre a ansiolíticos o alcohol para combatir el agotamiento emocional

Falta de descanso

El estudio, que incluye datos de más de 1.400 médicos jóvenes de todo el país, alerta de que el agotamiento emocional (lo sufren siete de cada diez) y la falta de descanso se están convirtiendo en la norma en una generación llamada a sostener el sistema sanitario.

La radiografía elaborada por la Sección Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la Organización Médica Colegial es la primera que aborda el desgaste profesional entre los médicos jóvenes y busca romper el silencio en torno a la salud mental de los profesionales sanitarios. La realización de guardias de 24 horas durante la residencia es uno de los factores que más aumenta el riesgo de burnout. Influye que el 43,6 % no libra tras las guardias en sábado y el 85 % reconoce una disminución de la libido consecuencia del desgaste profesional. El 38% recurre a ansiolíticos o alcohol y uno de cada cuatro ha necesitado una baja laboral por causas relacionadas con el burnout.

PILAR CORTÉS

Más en mujeres

El problema afecta a todas las especialidades aunque se acentúa en las áreas quirúrgicas y hospitalarias, y es un 24% más frecuente en mujeres.

La Organización Médica Colegial advierte de que estos datos no reflejan solo un problema individual, sino una crisis estructural que se inicia en el sistema de formación sanitaria especializada. La falta de descansos, la sobrecarga asistencial y la precariedad contractual vulneran la normativa europea sobre tiempos de trabajo y repercuten directamente en la seguridad de los pacientes.

“Atender la salud mental de los médicos jóvenes no es un lujo, es una condición para garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial”, señala el informe, que pide una reforma estructural urgente para frenar el deterioro del bienestar profesional y evitar la fuga de talento médico.

Recomendaciones

Este informe científico es fruto de un estudio que se ha desarrollado durante los últimos tres años y en el que se han implicado los colegios profesionales a través de sus secciones jóvenes; y se encuentra en trámites de publicación en una revista de alto impacto.

Además de radiografiar la situación, el informe ofrece una serie de recomendaciones como son cumplir la normativa laboral y garantizar los descansos tras las guardias; reforzar la tutorización y la equidad en la carga asistencial; potenciar el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, que solo conoce el 40% de los residentes; implementar programas de bienestar psicológico y conciliación, con especial atención a la brecha de género; y crear un observatorio nacional de burnout para monitorizar la evolución del problema.