Alicante elige a sus guapos oficiales este domingo: estos son los candidatos a Miss y Míster RNB

La provincia de Alicante elige este domingo a sus guapos oficiales en al gran gala final de Miss & Míster RNB Alicante (Reinado Nacional de Belleza). El evento tendrá lugar en el Centre d’Art Taller Ivars de Benissa a partir de las 17.30 horas, donde se elegirán a los sucesores de Eric Gallera y Lucía Ruiz, actuales representantes de la provincia.

Para acudir a la gala será necesario sacar una entrada a través de su página web. Las más básicas ya están agotadas y las que quedan tienen un precio de entre 40,80 y 45,90 euros.

Candidatos a Míster RNB Alicante

En esta edición hay un total de 10 candidatos para ser el más guapo de la provincia de Alicante. Son los siguientes:

Alicante capital: Juanmi Reina

Altea: Raúl González

Benidorm: Fran Sánchez

Calp: Alexander Murillo

Dénia: Raúl Ortiz

El Verger: Pau Soldevilla

Elche: Raúl Castaño

Elda: Juan David Quiceno

Torrevieja: Manuel Peroza

Villena: Luis Vidal

Candidatas a Miss RNB Alicante

En el caso de las mujeres estas son las candidatas a guapa alicantina:

Albatera: Silvia Burgada

Benferri: Jisel Valeria

Benissa: Gabriela Marqués

Calp: Diana Álvarez

El Verger: Laura Medina

Elche: Ana Neipp

Finestrat: Nerea Mora

Guardamar del Segura: Isabel Lacárcel

Ibi: Teodora Bugeac

La Nucía: Lara Lozano

Ondara: Yaiza Piedad

Otras candidaturas

Dentro del certamen también hay otras candidaturas para las que optan tres de estos candidatos: