Alicante elige a sus guapos oficiales este domingo: estos son los candidatos a Miss y Míster RNB

Un total de 11 mujeres y 10 hombres optan a representar a la provincia en el certamen nacional

Cartel de la gala final de RNB Alicante 2026 con los guapos de la edición 2025

La provincia de Alicante elige este domingo a sus guapos oficiales en al gran gala final de Miss & Míster RNB Alicante (Reinado Nacional de Belleza). El evento tendrá lugar en el Centre d’Art Taller Ivars de Benissa a partir de las 17.30 horas, donde se elegirán a los sucesores de Eric Gallera y Lucía Ruiz, actuales representantes de la provincia.

Para acudir a la gala será necesario sacar una entrada a través de su página web. Las más básicas ya están agotadas y las que quedan tienen un precio de entre 40,80 y 45,90 euros.

Candidatos a Míster RNB Alicante

En esta edición hay un total de 10 candidatos para ser el más guapo de la provincia de Alicante. Son los siguientes: 

  • Alicante capital: Juanmi Reina
  • Altea: Raúl González
  • Benidorm: Fran Sánchez
  • Calp: Alexander Murillo
  • Dénia: Raúl Ortiz
  • El Verger: Pau Soldevilla
  • Elche: Raúl Castaño
  • Elda: Juan David Quiceno
  • Torrevieja: Manuel Peroza
  • Villena: Luis Vidal

Candidatas a Miss RNB Alicante

En el caso de las mujeres estas son las candidatas a guapa alicantina: 

  • Albatera: Silvia Burgada
  • Benferri: Jisel Valeria
  • Benissa: Gabriela Marqués
  • Calp: Diana Álvarez
  • El Verger: Laura Medina
  • Elche: Ana Neipp
  • Finestrat: Nerea Mora
  • Guardamar del Segura: Isabel Lacárcel
  • Ibi: Teodora Bugeac
  • La Nucía: Lara Lozano
  • Ondara: Yaiza Piedad

Otras candidaturas

Dentro del certamen también hay otras candidaturas para las que optan tres de estos candidatos:

  • Finalistas a míster elegancia: Calp, El Verger y Torrevieja
  • Finalistas a miss elegancia: Benferri, Benissa y La Nucía
  • Finalistas a míster mejor rostro: Altea, Benidorm, El Verger
  • Finalistas a miss mejor rostro: Albatera, Elche y Guardamar del Segura
  • Finalistas a míster prueba multimedia: Altea, Elda y Villena
  • Finalistas a miss prueba multimedia: Benissa y La Nucía
  • Finalistas a míster proyecto social: Alicante capital, Torrevieja y Villena
  • Finalistas a proyecto social: Benferri, Finestrat y Guardamar del Segura

