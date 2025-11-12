Alicante elige a sus guapos oficiales este domingo: estos son los candidatos a Miss y Míster RNB
Un total de 11 mujeres y 10 hombres optan a representar a la provincia en el certamen nacional
La provincia de Alicante elige este domingo a sus guapos oficiales en al gran gala final de Miss & Míster RNB Alicante (Reinado Nacional de Belleza). El evento tendrá lugar en el Centre d’Art Taller Ivars de Benissa a partir de las 17.30 horas, donde se elegirán a los sucesores de Eric Gallera y Lucía Ruiz, actuales representantes de la provincia.
Para acudir a la gala será necesario sacar una entrada a través de su página web. Las más básicas ya están agotadas y las que quedan tienen un precio de entre 40,80 y 45,90 euros.
Candidatos a Míster RNB Alicante
En esta edición hay un total de 10 candidatos para ser el más guapo de la provincia de Alicante. Son los siguientes:
- Alicante capital: Juanmi Reina
- Altea: Raúl González
- Benidorm: Fran Sánchez
- Calp: Alexander Murillo
- Dénia: Raúl Ortiz
- El Verger: Pau Soldevilla
- Elche: Raúl Castaño
- Elda: Juan David Quiceno
- Torrevieja: Manuel Peroza
- Villena: Luis Vidal
Candidatas a Miss RNB Alicante
En el caso de las mujeres estas son las candidatas a guapa alicantina:
- Albatera: Silvia Burgada
- Benferri: Jisel Valeria
- Benissa: Gabriela Marqués
- Calp: Diana Álvarez
- El Verger: Laura Medina
- Elche: Ana Neipp
- Finestrat: Nerea Mora
- Guardamar del Segura: Isabel Lacárcel
- Ibi: Teodora Bugeac
- La Nucía: Lara Lozano
- Ondara: Yaiza Piedad
Otras candidaturas
Dentro del certamen también hay otras candidaturas para las que optan tres de estos candidatos:
- Finalistas a míster elegancia: Calp, El Verger y Torrevieja
- Finalistas a miss elegancia: Benferri, Benissa y La Nucía
- Finalistas a míster mejor rostro: Altea, Benidorm, El Verger
- Finalistas a miss mejor rostro: Albatera, Elche y Guardamar del Segura
- Finalistas a míster prueba multimedia: Altea, Elda y Villena
- Finalistas a miss prueba multimedia: Benissa y La Nucía
- Finalistas a míster proyecto social: Alicante capital, Torrevieja y Villena
- Finalistas a proyecto social: Benferri, Finestrat y Guardamar del Segura
- Una joven superdotada de Alicante: «En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros»
- Virgen del Socorro: la calle que resiste entre la tradición y el turismo en Alicante
- De pub nocturno a tablao flamenco: así es la nueva vida del Palacio Marbeuf de Alicante
- Este es el día y la hora del encendido de luces de Navidad en Alicante
- La mitad de los superdotados dejan los estudios por falta de estímulos
- Sanidad suspende operaciones de cáncer de mama en Alicante
- Este es el centro de salud de Alicante con el récord de espera para una cita médica en la Comunidad
- Cuenta atrás para el mejor 'playback' de las Hogueras de Alicante: estas son las 10 fogueres finalistas del Certamen Artístico adulto