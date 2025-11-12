Ya hay fecha para el inicio de las obras del aparcamiento del Mercado de Babel de Alicante

El nuevo parking del Mercado Municipal de Babel está más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que la próxima semana iniciará las obras de acondicionamiento de una parcela de servicio público para realizar un aparcamiento en superficie con doble control de acceso de 135 plazas.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno del Plan de Seguridad y Salud, las obras podrán ejecutarse con un plazo previsto de dos meses y con un presupuesto de 129.917 euros.

La actuación procede de un acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno local, integrado por el PP, con el grupo municipal de Vox, el aliado habitual del ejecutivo liderado por el alcalde Luis Barcala. La iniciativa ha sido impulsada por la Concejalía de Mercados y Comercio, dirigida por Lidia López, junto con la de Urbanismo, encabezada por Rocío Gómez, tras una modificación de crédito aprobada en julio por valor de 35 millones de euros destinados también a otras obras como el parque inundable de La Almadraba, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia o la finalización del parque PAU 2-La Torreta.

Las obras del parking fueron adjudicadas a finales de octubre a la empresa Mediterráneo Obras y Asfaltos. El parking estará controlado con un doble acceso desde la calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas, manteniendo el acceso para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno, y también los actuales accesos peatonales.

En total se proyecta un aparcamiento con 53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida; y en la zona de estacionamiento de mercadillo también se habilitará un aparcamiento con acceso desde la calle Pardo Gimeno, con 64 plazas para automóviles, 10 plazas para motocicletas y otras dos para personas con movilidad reducida.

Este mercado fue inaugurado en 1972 y dispone de una superficie de 3.500 metros cuadrados con 52 unidades comerciales.

Solución temporal para el mercadillo

Las obras del aparcamiento afectarán a los puestos del mercadillo de Babel, que se celebra los jueves y los sábados dentro del perímetro en el que se llevarán a cabo los trabajos. La concejala de Comercio, Lidia López, se ha reunido este miércoles con los afectados para informarles de su traslado provisional mientras se ejecutan las obras.

Estos 32 puestos de venta, principalmente de frutas y verduras, se ubicarán, según la propuesta del Ayuntamiento, en el tramo de la calle Miguel Hernández ubicado entre las calles Asilo y Hermanos Machado.