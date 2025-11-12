Sánchez acusa al Consell de recortar en Sanidad y Marciano Gómez se defiende

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a las comunidades autónomas del PP de usar el dinero público para hacer negocios que quizás sean legales, pero que son inmorales, y ha criticado al Consell por recortar en Sanidad mientras alimenta conciertos privados.

Sánchez ha lanzado estos reproches en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar, entre otros asuntos de la situación de los servicios públicos. Tras referencias a las comunidades de Madrid y Andalucía, se ha referido a la Comunidad Valenciana para afirmar que la gestión del PP está "haciendo estragos" no sólo por la dana, ya que ha recibido en los dos últimos años 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Estado para reforzar sus servicios púbicos mientras que su inversión en sanidad ha caído en 743 millones de euros y sus conciertos con clínicas privadas han subido hasta superar los 376 millones.

La política sanitaria del ya dimitido presidente valenciano, Carlos Mazón, ha dicho Sánchez, consistió en destinar menos recursos a los ciudadanos y más para los suyos.

Sesión Plenaria en el Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez / Europa Press

Cifra "errónea"

Desde la Generalitat Valenciana se ha calificado de "errónea" la cifra de 30.000 millones adicionales aportada por Sánchez, al indicar que "los recursos totales del sistema de financiación en 2025 y 2024 para la Comunidad son 15.882 y 15.518 millones de euros, respectivamente. 31.400 millones en total, sin ingresos adicionales".

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que "se trata de ingresos que corresponden legítimamente a los valencianos, no de un regalo del Gobierno de Sánchez, ya que proceden de los impuestos que pagan", y lamenta que "la falta de presupuestos impide que las autonomías reciban mensualmente las entregas a cuenta del sistema de financiación".

"La realidad que Sánchez oculta es que los datos definitivos del último ejercicio sitúan a la Comunidad Valenciana como la autonomía peor financiada, con 3.215 euros por habitante ajustado, 1.098 euros menos que la comunidad mejor financiada", han añadido las mismas fuentes.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha desmentido las afirmaciones realizadas por el presidente del Gobierno sobre un recorte de la inversión en sanidad en 743 millones de euros.

El Consell reclama a la administración central una deuda de 1.039 millones de euros por la asistencia a pacientes de otras comunidades y a extranjeros

Mayor presupuesto

El conseller recuerda que “en los dos años que llevamos de legislatura, la Generalitat ha destinado el mayor presupuesto de la historia a Sanidad, al pasar de 8.258 millones de euros en 2023 a los 9.186 millones de euros en 2025, y ello a pesar de la injusta infrafinanciación a la que el Gobierno de España somete a la Comunidad”.

Gómez lamenta que Pedro Sánchez “recurra a la mentira y al ataque a la Comunidad Valenciana como estrategia política y, en este caso concreto, para desprestigiar la sanidad pública valenciana”.

En este sentido, el conseller pide que el presidente del Gobierno “deje de hacer política con la salud y cese en su empeño por atacar a la Comunidad y lo centre en trabajar para revertir la infrafinanciación a la que la somete”.

Desplazados

Gómez recuerda a Sánchez que la administración que dirige adeuda un total de 1.039 millones de euros a la Conselleria de Sanidad por la asistencia prestada desde 2012 a pacientes de otras comunidades autónomas y a personas extranjeras.

En concreto, el desglose de la deuda es el siguiente: 23,1 millones por la asistencia en Atención Primaria, 887,4 por Atención Especializada, 30,9 por liquidaciones pendientes y 98,3 por la asistencia a personas de otros países.

Gómez achaca la situación a la inoperatividad del Fondo de Garantía Asistencial y a la metodología empleada por el Ministerio de Sanidad para realizar los cálculos.