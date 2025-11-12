Los promotores aplauden la cesión de suelo publico del Ayuntamiento de Alicante para la construcción de vivienda protegida

La Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia) ha salido este martes en defensa de la decisión del Ayuntamiento de Alicante de ceder cinco parcelas municipales a la Generalitat para la construcción de 221 viviendas protegidas. Una decisión que ha sido criticada por parte del PSOE y de Esquerra Unida-Podemos que consideran que esta decisión municipal es una "privatización encubierta" del suelo público y una "renuncia" a que el Patronato de la Vivienda gestione su propio patrimonio.

La medida, aprobada en Junta de Gobierno este martes, supone que el Consistorio ceda la gestión a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) para que se haga cargo de las parcelas en suelo público con la finalidad de construir nuevas viviendas. Para ello, el mecanismo elegido para la cesión es la permuta a cambio de obra futura, por el que la Generalitat entrega los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Alicante a empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas que se incorporarán al parque público de vivienda asequible.

Desde Provia consideran que el Ayuntamiento de Alicante ha tomado "una decisión acertada al poner su suelo al servicio de la vivienda asequible". En un comunicado, la patronal destaca que la cesión permitirá "multiplicar" la construcción de viviendas en menos tiempo y con un procedimiento transparente, socialmente necesario y económicamente eficiente. Además, la entidad señala la colaboración público-privada sigue siendo "la vía más eficaz para dar respuesta inmediata al problema de acceso a la vivienda" y permite cumplir cuatro objetivos claros: acelerar la construcción, activar suelo público con fines sociales, priorizar los resultados sobre la titularidad de quien construya y optimizar recursos municipales insuficientes para ejecutar promociones directamente.

Los solares incluidos en el acuerdo tienen un valor total superior a 5,6 millones de euros. Uno de ellos, en la calle Enfermera Angelina Ceballos, en el PAU 1, está valorado en 1.298.660 euros y permitirá levantar 56 viviendas protegidas más un local socio-comunitario. Otros cuatro solares, situados en la avenida Jaime I, la calle Médico Ricardo Ferre, la calle Banda de los Claveles y la avenida de Dénia, suman 4.355.709 euros y darán lugar a 165 viviendas, 26 de ellas destinadas al patrimonio municipal mediante la permuta.

Esquerra Unida-Podemos critica la "privatización encubierta"

Desde Esquerra Unida-Podemos denuncia que la operación supone "una privatización encubierta del suelo público y un paso más hacia la mercantilización del derecho a la vivienda". Manolo Copé, portavoz del grupo, sostiene que el Ayuntamiento renuncia a promover directamente vivienda pública y permite que sean empresas privadas las que construyan y gestionen las viviendas protegidas mediante la fórmula de permuta por obra futura.

Copé apunta a que el valor del suelo entregado equivale a unos 245.000 euros por cada vivienda que previsiblemente recibirá el Ayuntamiento, una cifra desproporcionada para el parque público, y critica que los anexos técnicos que detallan las viviendas y su tamaño no se han hecho públicos. "Todo queda al arbitrio de lo que propongan las empresas en sus ofertas, como si el derecho a la vivienda se pudiera subastar", afirma. El portavoz recuerda que otros municipios, como Elche o Sant Joan d’Alacant, promueven vivienda pública mediante sociedades municipales, sin ceder suelo a promotores privados.

El PSOE habla de "renuncia" municipal

Por su parte, Ana Barceló, portavoz del grupo municipal socialista, asegura que el Ayuntamiento "renuncia a gestionar su propio patrimonio y pone en manos del EVHA la venta y permuta de solares a cambio de 22 viviendas futuras". Según Barceló, la operación deja en manos de la Generalitat la gestión del patrimonio público y supone una cesión de parcelas valoradas en seis millones de euros, mientras que el Ayuntamiento no ejecuta la construcción de vivienda social a través del Patronato de la Vivienda.

"Vamos a fiscalizar que el Ayuntamiento no pierda patrimonio y recursos públicos mientras renuncia a ejecutar vivienda mediante sus propios medios", añade Barceló.