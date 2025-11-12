El buen tiempo se instala en Alicante y trae un miércoles de otoño soleado

La previsión de Aemet para este miércoles sigue en la provincia de Alicante siendo de estabilidad y sol, con pocas nubes y sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, de cara al fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología sí advierte de posibles chubascos, por lo que, si todo apunta igual en un par de jornadas, nos puede esperar un fin de semana de película y manta.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá hoy un tiempo seco y estable, sin lluvias y con cielos poco nubosos durante toda la jornada, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 grados, con ambiente templado en las horas centrales. El viento soplará flojo de este y noreste, sin rachas relevantes. La humedad relativa variará entre el 30 y el 90 %.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este miércoles un tiempo seco y despejado, sin lluvias y con cielos poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 23 grados, con ambiente templado a mediodía. El viento soplará moderado del este y noreste, con rachas de hasta 15 km/h. La humedad relativa se moverá entre el 45 y el 100 %.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá hoy un tiempo seco y sin lluvias, con cielos de nubes altas que tenderán a poco nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 22 grados, con ambiente suave a mediodía. El viento soplará moderado de noreste a norte, sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 30 y el 85 %.

El tiempo en Elda

Elda tendrá hoy un tiempo seco y sin lluvias, con cielos de nubes altas que quedarán poco nubosos al final del día, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 23 grados, con ambiente templado a mediodía. El viento soplará moderado de sureste, con rachas de hasta 20 km/h. La humedad relativa variará entre el 30 y el 100 %.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá hoy un tiempo seco y sin lluvias, con cielos muy nubosos por la mañana y poco nubosos al final del día, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con ambiente templado. El viento soplará moderado de noreste, sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 65 y el 100 %.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy un tiempo seco y sin lluvias, con cielos poco nubosos durante toda la jornada, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 23 grados, con ambiente templado a mediodía. El viento soplará flojo de este, sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 60 y el 100 %.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá hoy tiempo seco y sin lluvias, con cielos poco nubosos tras nubes altas, según la Aemet. Las temperaturas irán de 10 a 23 °C, con ambiente templado a mediodía. El viento será flojo de NE, con intervalos de calma y sin rachas reseñables. La humedad oscilará entre el 30 % y el 90 %.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy un tiempo seco y sin lluvias, con cielos de nubes altas que tenderán a muy nubosos, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con ambiente templado. El viento soplará flojo del norte y noroeste, sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 60 y el 100 %.