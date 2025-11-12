La vacuna contra el catarro de este año protege de la gripe aviar

La gripe aviar (H5N1) tiene en vilo a todo el mundo. EE UU sufre desde 2022 brotes en aves silvestres y de corral, el virus ha saltado al ganado lechero y de las vacas a algunos humanos, lo que ha puesto en alerta a Europa. En España, el aumento del riesgo con esta enfermedad ha llevado al Ministerio de Agricultura a prohibir la cría de aves al aire libre y ha disparado el precio de los huevos y el pollo. Los casos en humanos se han dado entre personas que trabajan con animales infectados: de momento el contagio masivo no existe, y el riesgo es bajo pero no imposible.

¿Nos protege la vacuna de la gripe convencional de la aviar? La respuesta, según los expertos, es que sí. En principio no es su indicación pero, al reforzarnos la inmunidad, puede ser un escudo para blindarse ante una posible mutación del virus de las aves que contagie a los humanos, tal y como explican expertos de Alicante.

La infección entre las aves muta rápidamente y existe el peligro de una nueva pandemia

Hasta ahora, con décadas de gripe aviar registrada en muchos lugares del mundo, no se ha producido ese salto ni se ha dado un contagio masivo entre personas, lo que da tranquilidad a la comunidad científica. Pero el peligro está en que muta rápidamente y no se puede predecir un traspaso de genes del virus de la gripe aviar, por ejemplo, al de la gripe humana, lo que crearía un virus diferente que podría causar una pandemia.

Salto interespecies

El doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y jefe de servicio en el Hospital de Elche, abunda en ello. "El peligro está en que un día se produzca alguna modificación genética y que haya un salto interespecies. Por eso hay tanto lío montado con el control de las granjas".

La campaña contra la gripe convencional va floja, advierte el médico, que anima a inmunizarse máxime ante la amenaza del virus aviar. El miedo a otra pandemia puede, de forma indirecta, elevar las coberturas y que la gente empiece a vacunarse más.

Porque, probablemente, ante una mutación del virus de la gripe aviar, la vacuna humana proteja. "No dará inmunidad completa como se consigue cuando aciertas con el serotipo vacunal, pero probablemente sí una resistencia". Porque si surge un nuevo virus, podría ser a partir del H5N1, que es el de la gripe aviar con características humanas; o al revés, un virus de la gripe humana que tuviera alguna característica patógena de la gripe aviar.

Zonas templadas

"Estos virus tienen dos claves, la gravedad que adquiere el paciente y la mortalidad, y la transmisibilidad. Esperamos que no se dé ese salto de las aves o de los animales domésticos, caballos, vacas, etcétera, a humano, porque sería un problema de salud pública muy importante", reconoce el doctor.

Por ello, el preventivista insiste en la vacunación. "Son muchísimas menos gripes que se producirían y si se reduce en cientos de miles de pacientes los que pasan la gripe, disminuyen las posibilidades de un salto genético de la gripe aviar a los humanos", gracias a la inmunidad de rebaño.

Mortandad

La realidad es que los numerosos brotes han causado una gran mortandad en las aves, y en invierno se desplazan de climas fríos a zonas templadas como España, "y es muy difícil en parques, granjas, etcétera, evitar que no vayan las aves salvajes a los comederos, por ejemplo, de los animales domésticos. Se lo aprenden enseguida porque tienen comida fácil, contactan con las aves domésticas y se producen los brotes".

Nada que ver con la gripe A La gripe aviar no tiene que ver nada con la gripe A de toda la vida. Las vacunas contra la gripe A contienen tres serotipos, dos de ellos virus A (uno el H1N1 y otro el H3N2) y otro B, pero la gripe A, "que tiene un nombre que parece que asusta es la gripe normal, la habitual en humanos, la que tenemos desde desde 1918 cuando se produjo aquella pandemia de gripe coincidiendo con la Primera Guerra Mundial", explica el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva.

La gripe aviar es una zoonosis porque el virus que la causa puede transmitirse de animales a humanos. Ahora mismo es una epidemia veterinaria pero los expertos destacan la importancia cada vez más creciente de que la salud animal y la humana vayan en paralelo porque admiten que el propio covid pudo ser una zoonosis en origen.

Por esto, el médico piensa que están bien tomadas las medidas de control en un ejemplo más de abordaje OneHealth, una sola salud en armonía entre humanos, animales y medio ambiente.