Alicante pone el árbol de Navidad

Alicante ya luce su tradicional árbol de Navidad en la avenida de la Constitución, donde la empresa encargada del montaje del alumbrado navideño trabaja este jueves en su instalación y puesta a punto. Desde este punto se realizará el encendido oficial de las luces el 21 de noviembre a las 19:00 horas, una semana antes del Black Friday, marcando el inicio de la temporada navideña en la ciudad.

El árbol, que se instala por tercer año consecutivo en el corazón de Alicante, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de estas fechas junto al belén gigante. El encendido del alumbrado dará paso a una serie de actividades y eventos que acompañarán a alicantinos y visitantes durante toda la campaña festiva.

El alumbrado navideño, que comenzó a instalarse en septiembre, promete ser el más ambicioso de la historia de Alicante, con un despliegue lumínico que transformará las principales calles y plazas del centro.

Alumbrado

El alumbrado navideño de este año se estrena bajo un nuevo contrato de iluminación festiva, considerado el más ambicioso de la historia de la ciudad. El acuerdo, que estará vigente hasta 2028 y tiene un valor de 2,1 millones de euros, contempla un despliegue sin precedentes, pasando de 77 a más de 120 puntos decorados y un presupuesto anual de 633.000 euros, que puede ascender a 700.000 euros si se incluyen las luces de Carnaval y Hogueras. Además, cada Navidad se instalarán cuatro grandes elementos luminosos, como bolas o cajas de regalo, de forma gratuita.

Las nuevas decoraciones reforzarán zonas emblemáticas de Alicante. El eje Marvá-Soto-Gadea contará con ocho adornos adicionales, las avenidas Jijona y Novelda sumarán 22 nuevos puntos luminosos, la calle Castaños incorporará tres decoraciones, la plaza del Ayuntamiento estrenará once, y el Teatro Principal recibirá dos

El Mercado Central será otro de los puntos estrella, con 600 bombillas en la plaza del 25 de mayo (560 más que el año anterior) y 900 en su interior. La iluminación también se ampliará en el Mercado de Carolinas, con 160 bombillas adicionales, mientras que Benalúa y Babel mantendrán la decoración de años anteriores.

Belén gigante

Por su parte, el belén gigante se inaugurará el próximo sábado 23 de noviembre, a las 19.00 horas, adelantando su apertura respecto a la edición anterior, cuando las obras de emergencia en la fachada municipal tras la caída de un cascote de grandes dimensiones en octubre de 2024 obligaron a posponer la instalación hasta principios de diciembre.

Así lo confirmó el pasado martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, que indicó que el montaje comenzará en la madrugada del lunes 17 de noviembre. Las figuras, reconocidas por el Libro Guinness de los Récords desde 2020 como las más grandes del mundo, volverán a presidir la plaza del Ayuntamiento en un proceso que se prolongará hasta el jueves 20, según ha explicado el escultor y autor de las figuras José Manuel García Esquiva "Pachi", responsable de la instalación. El montaje seguirá el orden tradicional, comenzando por la figura de Baltasar, a la que seguirán San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y, por último, el Niño Jesús.

Además, en los días siguientes se completará la instalación del belén del zaguán del Ayuntamiento, que se podrá contemplar a partir del el jueves 27 de noviembre y de las cuatro escenas del belén social en la plaza de la Montañeta, que se presentarán el 26 y 27 de noviembre, respectivamente, en coordinación con la Asociación de Belenistas de Alicante.