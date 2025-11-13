Sanidad solidaria
Alinur celebra la gala del bolso solidario para recaudar fondos para las personas con discapacidad intelectual
La fundación desarrolla diversos programas con los que atiende las necesidades de unos 150 usuarios adultos e infantiles en Alicante
La Fundación Alinur para personas con discapacidad intelectual ha celebrado la gala del bolso solidario, una iniciativa con la que, gracias a la solidaridad de los alicantinos, se recaudan fondos con los que sostener los distintos programas que desarrolla para unos 150 usuarios adultos e infantiles.
La gala se ha desarrollado en el hotel Amérigo, uno de los patrocinadores del evento junto a Aguas de Alicante, Clínica Andrea Egido y la marca de bolsos, moda y accesorios Anekke, que aporta una serie de bolsos a la gala para su venta. Se trata de cinco modelos a precios especiales con fines benéficos, que durante una semana también venderá -en este caso dos de los modelos- a través de su página web y en la sede de Alinur.
Proyectos educativos
Según explica Leonor Martínez Munera, presidenta de la Fundación Alinur, el bolso solidario es un evento cuya recaudación se destina a proyectos educativos y de formación de la asociación, para becas con las que ayudar a los niños de la fundación y a sus familias, así como para programas de apoyo psicológico y de logopedia, entre otros.
Alinur cuenta con unos 50 usuarios que asisten a su centro en Alicante de 9 a 18 horas, y unos 90 niños pequeños con discapacidad intelectual o diversidad funcional, que permanecen en las instalaciones durante unas horas o que pernoctan de lunes a jueves, así como con proyectos de formación, comedor, etc...En la anterior edición del bolso solidario la recaudación alcanzó los 6.200 euros por lo que el objetivo de este año es superar esa cantidad para ayudar a sostener todo el trabajo que realiza.
Asistentes
Al acto ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a varios concejales de su equipo de gobierno, y de representantes de otras entidades como la presidenta de Cruz Roja; el director general de Aguas de Alicante; el presidente del Colegio de Médicos de Alicante; o el del Rotary Club Alicante Lucentum Puerto. Así como la Bellea del Foc, Adriana Vico Melgar, acompañada del presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares.
Ha tomado la palabra, entre otros, Nuria Coves directora general del Grupo Alinur. El evento ha incluido un cóctel y un espectáculo de flamenco.
Objetivos
La Fundación Alinur es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo su educación, formación y bienestar.
Fue creada en Alicante en 1991 y ofrece un proyecto de vida integral a través de centros especializados que abarcan educación, formación, residencia y atención psicológica.
