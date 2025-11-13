Barcala intercede para calmar la situación en la Junta de Distrito 3 tras la polémica reunión con Cristina García

El malestar en la Junta de Distrito 3 crece por momentos, añadiendo ahora a un nuevo actor: el alcalde de Alicante. Este lunes por la tarde, Luis Barcala se reunió con miembros de la Junta de Distrito 3, en el primer encuentro de estos representantes vecinales con el equipo de gobierno del PP tras la tensa sesión de septiembre con la presidenta del órgano y concejala de Participación Ciudadana, Cristina García, que causó malestar entre colectivos vecinales representantes del distrito. La cita, promovida por los propios miembros de la Junta de Distrito, buscaba rebajar la tensión institucional, aunque varias entidades vecinales de la zona, que no forman parte del órgano de representación, consideran que no resuelve los problemas de fondo.

El encuentro se celebró en el Ayuntamiento de Alicante y contó con la presencia del alcalde y de la concejala de Participación Ciudadana. En ella, los vocales expusieron las principales quejas de sus barrios como limpieza, seguridad y falta de respuesta a incidencias, y lamentaron el clima de la última reunión. "Fue desagradable para todos", coincidieron en señalar los representantes de la Junta de Distrito, que aprovecharon para pedir que se aclare la aplicación del reglamento de participación y "reconducir la situación" definiendo el papel de las asociaciones que no tienen representación en las reunioens de las Junta de Distrito.

Un gesto poco frecuente

Que el alcalde de Alicante reciba a miembros de una Junta de Distrito en el Ayuntamiento no es una práctica habitual. Por eso, la cita fue vista por los participantes como una oportunidad. El representante de la asociación de vecinos de Tómbola y miembro de la Junta de Distrito 3, Juanjo Olivares, señaló que la reunión fue "cordial y constructiva" y permitió aclarar malentendidos. Olivares detalló que los asistentes insistieron en que la última reunión con la concejala fue "desagradable para todos" y que su intención era dejar atrás ese episodio. "Había que solucionarlo, les dijimos que queríamos que la gente asistiese a las reuniones, pero haciéndose cargo de lo que dicen los estatutos respecto a intervenciones y voto", indicó Olivares.

Durante la reunión, según los asistentes, Barcala se comprometió a reforzar la limpieza y la seguridad en los barrios del distrito, además de impulsar un "plan de choque" que permita mejorar la respuesta municipal ante incidencias vecinales. También se abordaron cuestiones como los asentamientos irregulares en los PAU 1 y 2 y Rabasa, el mantenimiento del entorno del parque del Mar o la retirada de las vías de San Gabriel, asuntos que, según los asistentes, fueron respondidos "con detalle" por el alcalde.

Asociaciones críticas con el encuentro

Mientras los representantes de la Junta de Distrito consideran que el encuentro con el alcalde "sirvió para desatascar la situación", varias asociaciones del Distrito 3 que no forman parte de la junta, como las del PAU 1, PAU 2 o Gran Vía Sur, han mostrado su malestar al sentirse excluidas del proceso. Para ellas, la cita fue "un paripé" y una "reunión de trámite" destinada únicamente a "apagar el incendio" generado tras la polémica de septiembre.

El presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2, Miguel Ángel Gracia, aseguró que "no se ha abordado el problema real, que es la falta de representación y la exclusión de quienes no tienen voto de las reuniones de la Junta de Distrito". En su opinión, el encuentro "fue intrascendente y pensado solo para apagar el fuego". Rosario Buyolo, presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1, califica la cita de "paripé" y critica que "la parte social de la junta actúa como palmeros del Ayuntamiento".

En la misma línea, Lorenzo Pérez, de la Asociación del Parque del Mar de Gran Vía Sur, lamenta que no se informara a todas las entidades. "Solicitamos una reunión con el alcalde y con la concejala de Participación Ciudadana el pasado verano y nunca obtuvimos respuesta.", afirmó Pérez.

El conflicto de fondo: quién tiene voz en la junta

La polémica tiene su origen en la reunión del pasado 22 de septiembre, cuando tres asociaciones vecinales del Distrito 3 registraron un escrito contra la concejala Cristina García por su "forma autoritaria de dirigir el órgano". Aquella sesión, celebrada en el Centro Social de Tómbola, se desarrolló entre quejas por la decisión de la concejala de Participación Ciudadana de restringir el acceso a la reunión de la Junta de Distrito. Tras ese episodio, las relaciones entre la parte social de la junta, la integrada por representantes con voz en el órgano, y las asociaciones sin representación se deterioraron aún más.

La Junta de Distrito 3 es una de las más complejas de Alicante. Abarca 19 barrios, desde San Gabriel a Los Ángeles, con perfiles muy distintos y demandas diversas. Está presidida por Cristina García (PP) y formada por vocales de todos los grupos municipales y por representantes vecinales y sectoriales. Aunque su función es acercar la administración municipal a los ciudadanos, la aplicación del reglamento, que deja la participación directa en manos de la presidencia y limita las intervenciones y votaciones a los representantes electos de la junta de distrito, ha generado una sensación de desigualdad entre barrios en los últimos años.