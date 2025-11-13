¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Alicante?
La borrasca Claudia que mantiene en alerta Canarias hace que entre viento cálido del sur con polvo en suspensión en la provincia que se condensa sobre el mar
Un cielo brumoso ha desembarcado desde el mar a la provincia de Alicante en la tarde de este jueves. El motivo, la borrasca Claudia, que mantiene en alerta Canarias y a la parte occidental de la Península Ibérica por fuertes lluvias abundantes.
En Alicante en un principio no se prevé que tenga impacto y no hay activada por ahora ninguna alerta, pero ya están teniendo un efecto. Bruma en el litoral.
El cambio del viento ha arrastrado aire muy cálido que cuando se deposita sobre el mar, que está mas frío, se condensa y forma la bruma
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha advertido de que la profundización de la borrasca Claudia en el noroeste de la Península iba a dar lugar a un giro de viento en el sur, facilitando la entrada de polvo en suspensión, con mayor densidad el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. Y así ha sido.
Un efecto de este cambio de viento ha sido la generación de una bruma en el litoral. El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que al girar el viento a procedente del sur, esto "ha arrastrado aire muy cálido que cuando se deposita sobre el mar, que está mas frío, se condensa y forma la bruma".
Además, ha señalado que este aire cálido viene con polvo sahariano. Así, la temperatura máxima para este jueves y los próximos días se sitúa sobre los 24 grados en la costa, un valor que se viene también alcanzando en los últimos días, y que mantiene a la provincia, sobre todo en el litoral, con un ambiente primaveral, en especial en las horas centrales del día. Y eso que estamos ya a mediados de noviembre.
